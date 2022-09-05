Монако победил Ниццу в центральном матче дня во Франции
4 сентября состоялись матчи 6-го тура чемпионата Франции
4 сентября состоялись 7 матчей 6-го тура чемпионата Франции (днем ранее прошли еще 3 поединка).
«Монако» победил «Ниццу» (1:0) в центральном матче дня во Франции.
Лидеры Лиги 1: ПСЖ, Марсель (по 16), Ланс (14), Лион (13), Лилль, Лорьян (по 10).
Лига 1. 6-й тур, 4–5 сентября
Осер – Марсель – 0:2
Голы: Жерсон, 7, Санчес, 84.
Лион – Анже – 5:0
Голы: Токо Экамби, 31, 59, Ляказетт, 38, Люкеба, 62, Дембеле, 88.
Нант – ПСЖ – 0:3
Голы: Мбаппе, 18, 54, Нуну Мендеш, 68.
Монпелье – Лилль – 1:3
Голы: Вахи, 20 - Давид, 41, 90, Гомеш, 57.
Аяччо – Лорьян – 0:1
Гол: Уаттара, 51.
Брест – Страсбург – 1:1
Голы: Ле Мелу, 6 – Айорк, 28 (пен)
Клермон – Тулуза – 2:0
Голы: Гоналон, 46, Сарачевич, 90+6.
Реймс – Ланс – 1:1
Голы: Балоган, 71 – Опенда, 82.
Труа – Ренн – 1:1
Голы: Угбо, 14 – Сантамария, 48.
Ницца – Монако – 0:1
Голы: Эмболо, 69.
События матча
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