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Чемпионат Франции
Аяччо
04.09.2022, FT 0 : 1
Лорьян
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Франция
05 сентября 2022, 00:59 | Обновлено 05 сентября 2022, 02:17
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0

Монако победил Ниццу в центральном матче дня во Франции

4 сентября состоялись матчи 6-го тура чемпионата Франции

05 сентября 2022, 00:59 | Обновлено 05 сентября 2022, 02:17
32
0
Монако победил Ниццу в центральном матче дня во Франции
ФК Монако

4 сентября состоялись 7 матчей 6-го тура чемпионата Франции (днем ранее прошли еще 3 поединка).

«Монако» победил «Ниццу» (1:0) в центральном матче дня во Франции.

Лидеры Лиги 1: ПСЖ, Марсель (по 16), Ланс (14), Лион (13), Лилль, Лорьян (по 10).

Лига 1. 6-й тур, 4–5 сентября

Осер – Марсель – 0:2

Голы: Жерсон, 7, Санчес, 84.

Лион – Анже – 5:0

Голы: Токо Экамби, 31, 59, Ляказетт, 38, Люкеба, 62, Дембеле, 88.

Нант – ПСЖ – 0:3

Голы: Мбаппе, 18, 54, Нуну Мендеш, 68.

Монпелье – Лилль – 1:3

Голы: Вахи, 20 - Давид, 41, 90, Гомеш, 57.

Аяччо – Лорьян – 0:1

Гол: Уаттара, 51.

Брест – Страсбург – 1:1

Голы: Ле Мелу, 6 – Айорк, 28 (пен)

Клермон – Тулуза – 2:0

Голы: Гоналон, 46, Сарачевич, 90+6.

Реймс – Ланс – 1:1

Голы: Балоган, 71 – Опенда, 82.

Труа – Ренн – 1:1

Голы: Угбо, 14 – Сантамария, 48.

Ницца – Монако – 0:1

Голы: Эмболо, 69.

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Данго Уаттара (Лорьян).
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Источник Sport.ua
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