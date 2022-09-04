Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ДУЛУБ: «Надо было восстановить психологическое состояние игроков»
Украина. Премьер лига
04 сентября 2022, 21:22 |
113
0

Олег ДУЛУБ: «Надо было восстановить психологическое состояние игроков»

Тренер «Львова» – об игре его команды в 3 туре

04 сентября 2022, 21:22 |
113
0
Олег ДУЛУБ: «Надо было восстановить психологическое состояние игроков»
ПФК Льов

Главный тренер ПФК «Львов» Олег Дулуб проанализировал нулевую ничью с «Кривбассом» в матче 3 тура.

– Комментировать игру и трудно, и легко. Трудно – потому что перед этим играли против «Зари» и точно не наиграли на поражение. Эту неделю психологически готовили команду к сегодняшней игре и это нам удалось. Если по игре – на мой взгляд, я бы разделил матч на две части – до 60 минуты и после. Замены, которые мы тогда произвели, нас не усилили. В целом, закономерный результат игры.

– Сегодняшняя игра из разряда таких, где больше борьбы, чем самой игры. Предыдущая против «Зари» была веселее...

– Веселее? Разве для болельщиков – 3:2 на последней минуте… На мой взгляд, сегодняшнюю игру нужно рассматривать с той позиции, что у нас 8 новичков, 7 из которых – из Первой лиги. Им нужно понять, что такое Премьер-лига.

– Вы сказали, что больше готовили команду психологически. Но, все же, в отношении тактики – удалось ли все, что было задумано?

– Как я говорил, до 60 минут игры шла под нашим контролем. Мы хорошо проанализировали «Кривбасс». В предыдущем туре мы проиграли абсолютно нелогично – гол на 90 минуте, с нулевого угла… Вы должны понимать, в каком психологическом состоянии команда. По статистике, матч против «Зари» был выигрышный, но один момент сломал все, поэтому в такой ситуации, прежде всего, нужно было восстановить психологическое состояние игроков. А уже потом тактика... «Кривбасс» – это фланговые атаки. Там играет воспитанник «Львова» – Якимец, качественная пара форвардов – Устименко и Хобленко. Достаточно хорошая команда, – сказал Дулуб.

После третьего тура ПФК «Львов», имея одну игру в запасе, находится на 11 месте в турнирной таблице УПЛ.

По теме:
Кривбасс - Львов - 0:0. Без голов и без побед. Обзор матча УПЛ
Телеканал Setanta опубликовал заявление по поводу матча Кривбасса и Львова
ФОТО. Легионер в работе. Фарес Балули приступил к тренировкам Днепра-1
Львов чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кривбасс - Львов Олег Дулуб
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс Льюис назвал фаворита вероятного поединка Усик – Фьюри
Бокс | 04 сентября 2022, 14:31 0
Леннокс Льюис назвал фаворита вероятного поединка Усик – Фьюри
Леннокс Льюис назвал фаворита вероятного поединка Усик – Фьюри

Легендарный британский боксер оценил шансы украинца и соотечественника

Шахтер отправился в Германию на матч ЛЧ. Йовичевич назвал заявку
Футбол | 04 сентября 2022, 20:12 1
Шахтер отправился в Германию на матч ЛЧ. Йовичевич назвал заявку
Шахтер отправился в Германию на матч ЛЧ. Йовичевич назвал заявку

Тренер взял всех футболистов

КАБАЕВ: «Пусть все подстраиваются под Динамо, а мы играем в свою игру»
Футбол | 04.09.2022, 13:08
КАБАЕВ: «Пусть все подстраиваются под Динамо, а мы играем в свою игру»
КАБАЕВ: «Пусть все подстраиваются под Динамо, а мы играем в свою игру»
Динамовский кризис: головокружение от неуспехов
Футбол | 04.09.2022, 11:10
Динамовский кризис: головокружение от неуспехов
Динамовский кризис: головокружение от неуспехов
Исторический результат. Левандовски - автор голевого достижения в Ла Лиге
Футбол | 04.09.2022, 08:14
Исторический результат. Левандовски - автор голевого достижения в Ла Лиге
Исторический результат. Левандовски - автор голевого достижения в Ла Лиге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Названа сумма, которую Динамо заплатило за трансфер Пэрриса
Названа сумма, которую Динамо заплатило за трансфер Пэрриса
03.09.2022, 09:35 16
Футбол
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
04.09.2022, 14:10 7
Баскетбол
ВИДЕО. Положил со штрафного. Коноплянка оформил красивый гол
ВИДЕО. Положил со штрафного. Коноплянка оформил красивый гол
03.09.2022, 22:01 8
Футбол
ВИДЕО. Исторический прыжок Магучих на 2.05 метра на Бриллиантовой лиге
ВИДЕО. Исторический прыжок Магучих на 2.05 метра на Бриллиантовой лиге
03.09.2022, 13:40 2
Другие виды
ВИДЕО. Вышел и забил! Яремчук отличился голом в дебютной игре за Брюгге
ВИДЕО. Вышел и забил! Яремчук отличился голом в дебютной игре за Брюгге
02.09.2022, 23:45 11
Футбол
Фьюри назвал условие, при котором проведет бой с Джошуа
Фьюри назвал условие, при котором проведет бой с Джошуа
04.09.2022, 12:24
Бокс
Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива
Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива
03.09.2022, 10:36 20
Футбол
На чемпионате мира по волейболу пришла пора игр плей-офф
На чемпионате мира по волейболу пришла пора игр плей-офф
02.09.2022, 20:45
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности