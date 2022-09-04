Олег ДУЛУБ: «Надо было восстановить психологическое состояние игроков»

Главный тренер ПФК «Львов» Олег Дулуб проанализировал нулевую ничью с «Кривбассом» в матче 3 тура.

– Комментировать игру и трудно, и легко. Трудно – потому что перед этим играли против «Зари» и точно не наиграли на поражение. Эту неделю психологически готовили команду к сегодняшней игре и это нам удалось. Если по игре – на мой взгляд, я бы разделил матч на две части – до 60 минуты и после. Замены, которые мы тогда произвели, нас не усилили. В целом, закономерный результат игры.

– Сегодняшняя игра из разряда таких, где больше борьбы, чем самой игры. Предыдущая против «Зари» была веселее...

– Веселее? Разве для болельщиков – 3:2 на последней минуте… На мой взгляд, сегодняшнюю игру нужно рассматривать с той позиции, что у нас 8 новичков, 7 из которых – из Первой лиги. Им нужно понять, что такое Премьер-лига.

Читайте также: Заря дожала Львов на последней минуте

– Вы сказали, что больше готовили команду психологически. Но, все же, в отношении тактики – удалось ли все, что было задумано?

– Как я говорил, до 60 минут игры шла под нашим контролем. Мы хорошо проанализировали «Кривбасс». В предыдущем туре мы проиграли абсолютно нелогично – гол на 90 минуте, с нулевого угла… Вы должны понимать, в каком психологическом состоянии команда. По статистике, матч против «Зари» был выигрышный, но один момент сломал все, поэтому в такой ситуации, прежде всего, нужно было восстановить психологическое состояние игроков. А уже потом тактика... «Кривбасс» – это фланговые атаки. Там играет воспитанник «Львова» – Якимец, качественная пара форвардов – Устименко и Хобленко. Достаточно хорошая команда, – сказал Дулуб.

После третьего тура ПФК «Львов», имея одну игру в запасе, находится на 11 месте в турнирной таблице УПЛ.