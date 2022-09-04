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Чемпионат Италии
Специя
04.09.2022, FT 2 : 2
Болонья
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Италия
04 сентября 2022, 18:02 |
14
0

Коваленко отыграл 64 минуты, Специя набрала один пункт

Украинский хавбек вышел в основном составе

04 сентября 2022, 18:02 |
14
0
Коваленко отыграл 64 минуты, Специя набрала один пункт
Getty Images/Global Images Ukraine

«Специя» в матче чемпионата Италии сыграла вничью 2:2 с «Болоньей», в составе которой дубль оформил форвард Марко Арнаутович.

Украинский хавбек хозяев Виктор Коваленко вышел в основном составе и провел на поле 64 минуты.

«Специя» после 5-ти туров набрала 5 очков и находится на 13-м месте.

Чемпионат Италии. 5-й тур

Специя - Болонья 2:2
Голы: Бастони, 45, Шоутен, 54 (в свои ворота) - Арнаутович, 7, 64

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Источник Sport.ua
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