Коваленко отыграл 64 минуты, Специя набрала один пункт

«Специя» в матче чемпионата Италии сыграла вничью 2:2 с «Болоньей», в составе которой дубль оформил форвард Марко Арнаутович.

Украинский хавбек хозяев Виктор Коваленко вышел в основном составе и провел на поле 64 минуты.

«Специя» после 5-ти туров набрала 5 очков и находится на 13-м месте.

Чемпионат Италии. 5-й тур

Специя - Болонья 2:2

Голы: Бастони, 45, Шоутен, 54 (в свои ворота) - Арнаутович, 7, 64