Италия04 сентября 2022, 18:02 |
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Коваленко отыграл 64 минуты, Специя набрала один пункт
Украинский хавбек вышел в основном составе
04 сентября 2022, 18:02 |
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«Специя» в матче чемпионата Италии сыграла вничью 2:2 с «Болоньей», в составе которой дубль оформил форвард Марко Арнаутович.
Украинский хавбек хозяев Виктор Коваленко вышел в основном составе и провел на поле 64 минуты.
«Специя» после 5-ти туров набрала 5 очков и находится на 13-м месте.
Чемпионат Италии. 5-й тур
Специя - Болонья 2:2
Голы: Бастони, 45, Шоутен, 54 (в свои ворота) - Арнаутович, 7, 64
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