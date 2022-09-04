Италия04 сентября 2022, 15:18 | Обновлено 04 сентября 2022, 15:19
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Коваленко выйдет в основе Специи на матч против Болоньи
Виктор снова сыграет с первых минут
04 сентября 2022, 15:18 | Обновлено 04 сентября 2022, 15:19
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4 сентября «Специя» в пятом туре Серии А примет «Болонью». Начало матча – в 16:00 по Киеву.
Украинский полузащитник Виктор Коваленко выйдет в основе «Специи» на эту встречу. Это второй матч в сезоне, который Коваленко начнет в основе.
В предыдущем туре он начинал против «Ювентуса».
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