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  4. Коваленко выйдет в основе Специи на матч против Болоньи
Италия
04 сентября 2022, 15:18 | Обновлено 04 сентября 2022, 15:19
10
0

Коваленко выйдет в основе Специи на матч против Болоньи

Виктор снова сыграет с первых минут

04 сентября 2022, 15:18 | Обновлено 04 сентября 2022, 15:19
10
0
Коваленко выйдет в основе Специи на матч против Болоньи
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко (слева)

4 сентября «Специя» в пятом туре Серии А примет «Болонью». Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Украинский полузащитник Виктор Коваленко выйдет в основе «Специи» на эту встречу. Это второй матч в сезоне, который Коваленко начнет в основе. 

В предыдущем туре он начинал против «Ювентуса».

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Серия A чемпионат Италии по футболу стартовые составы Виктор Коваленко Специя Болонья
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Источник ФК Специя
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