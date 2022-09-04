Коваленко выйдет в основе Специи на матч против Болоньи

4 сентября «Специя» в пятом туре Серии А примет «Болонью». Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Украинский полузащитник Виктор Коваленко выйдет в основе «Специи» на эту встречу. Это второй матч в сезоне, который Коваленко начнет в основе.

В предыдущем туре он начинал против «Ювентуса».