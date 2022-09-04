Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия - Металлист
Украина. Премьер лига
04 сентября 2022, 16:00 | Обновлено 04 сентября 2022, 16:03
487
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия - Металлист

В Киеве на НСК «Олимпийский» состоится поединок 3-го тура украинской Премьер-лиги

04 сентября 2022, 16:00 | Обновлено 04 сентября 2022, 16:03
487
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия - Металлист
ФК Металлист

В понедельник, 5 сентября, состоится матч 3-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Металлист».

Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и судить ее будет арбитр из Запорожья Максим Козыряцкий. Начало встречи в 15:00.

«Александрия» - «Металлист». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» - «Металлист», за которой следите здесь.

Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Вновь без победы. Черноморец и Ингулец поделили очки
Кривбасс – Львов. Известны стартовые составы команд
Нива Т – Карпаты и другие матчи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Металлист Харьков Александрия - Металлист где смотреть
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луны нет – а я вою! Усик ответил, будет ли бой с Фьюри в декабре
Бокс | 04 сентября 2022, 07:23 0
Луны нет – а я вою! Усик ответил, будет ли бой с Фьюри в декабре
Луны нет – а я вою! Усик ответил, будет ли бой с Фьюри в декабре

По словам украинского боксера, в конце года бой невозможен по двум причинам

ФОТО. В Одессе украинизировали трибуну стадиона Черноморец
Футбол | 04 сентября 2022, 15:31 0
ФОТО. В Одессе украинизировали трибуну стадиона Черноморец
ФОТО. В Одессе украинизировали трибуну стадиона Черноморец

Название клуба на трибуне теперь выполнено на украинском

Зинченко прибыл с Арсеналом на матч против Манчестер Юнайтед
Футбол | 04.09.2022, 12:45
Зинченко прибыл с Арсеналом на матч против Манчестер Юнайтед
Зинченко прибыл с Арсеналом на матч против Манчестер Юнайтед
Александр УСИК: «Если Джошуа нужна моя помощь, я приеду в его лагерь»
Бокс | 04.09.2022, 13:25
Александр УСИК: «Если Джошуа нужна моя помощь, я приеду в его лагерь»
Александр УСИК: «Если Джошуа нужна моя помощь, я приеду в его лагерь»
Исторический результат. Левандовски - автор голевого достижения в Ла Лиге
Футбол | 04.09.2022, 08:14
Исторический результат. Левандовски - автор голевого достижения в Ла Лиге
Исторический результат. Левандовски - автор голевого достижения в Ла Лиге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Последний матч в карьере? Серена Уильямс проиграла в третьем круге US Open
Последний матч в карьере? Серена Уильямс проиграла в третьем круге US Open
03.09.2022, 05:37 4
Теннис
Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанд был катастрофой, сейчас он готов разрывать АПЛ»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанд был катастрофой, сейчас он готов разрывать АПЛ»
02.09.2022, 19:53 2
Футбол
Вопреки сопротивлению. Шахтер в меньшинстве одолел Рух
Вопреки сопротивлению. Шахтер в меньшинстве одолел Рух
02.09.2022, 19:01 54
Футбол
ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку
ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку
02.09.2022, 18:01 9
Футбол
Леннокс Льюис назвал фаворита вероятного поединка Усик – Фьюри
Леннокс Льюис назвал фаворита вероятного поединка Усик – Фьюри
04.09.2022, 14:31
Бокс
Повтор рекорда Украины! Магучих взяла 2.05, выиграв этап Бриллиантовой лиги
Повтор рекорда Украины! Магучих взяла 2.05, выиграв этап Бриллиантовой лиги
02.09.2022, 23:15 12
Другие виды
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Этот момент нужно пережить»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Этот момент нужно пережить»
03.09.2022, 16:46 15
Футбол
На чемпионате мира по волейболу пришла пора игр плей-офф
На чемпионате мира по волейболу пришла пора игр плей-офф
02.09.2022, 20:45
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности