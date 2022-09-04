Едва не прилетело. В Клоппа чудом не попала брошенная с трибуны бутылка

В разгар матча 6-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Ливерпуль» (0:0) в техническую зону номинальных гостей прилетела от кого-то из фанатов пластиковая бутылка. Она едва не угодила в наставника «красных» Юргена Клоппа.

«Я думал, что это стеклянная бутылка. Но это все оказалось не так. Я рассмотрел ее, пока она лежала на «месте преступления». Нет, это была пластиковая бутылка. Если это была бы стеклянная бутылка, то это действительно было бы опасно», - признался после поединка Клопп.

«Ливерпуль» в турнирной таблице чемпионата Англии после шести матчах занимает 6 место, набрав девять очков. «Эвертон», цвета которого защищает украинский защитник Виталий Миколенко, идет на 16-м месте с 4-мя пунктами. Лидером сезона является лондонский «Арсенал» (15 баллов).