Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Едва не прилетело. В Клоппа чудом не попала брошенная с трибуны бутылка
Англия
04 сентября 2022, 11:15 | Обновлено 04 сентября 2022, 11:17
740
2

Едва не прилетело. В Клоппа чудом не попала брошенная с трибуны бутылка

Инцидент имел место в ливерпульском дерби

04 сентября 2022, 11:15 | Обновлено 04 сентября 2022, 11:17
740
2
Едва не прилетело. В Клоппа чудом не попала брошенная с трибуны бутылка
Getty Images/Global Images Ukraine

В разгар матча 6-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Ливерпуль» (0:0) в техническую зону номинальных гостей прилетела от кого-то из фанатов пластиковая бутылка. Она едва не угодила в наставника «красных» Юргена Клоппа.

«Я думал, что это стеклянная бутылка. Но это все оказалось не так. Я рассмотрел ее, пока она лежала на «месте преступления». Нет, это была пластиковая бутылка. Если это была бы стеклянная бутылка, то это действительно было бы опасно», - признался после поединка Клопп.

«Ливерпуль» в турнирной таблице чемпионата Англии после шести матчах занимает 6 место, набрав девять очков. «Эвертон», цвета которого защищает украинский защитник Виталий Миколенко, идет на 16-м месте с 4-мя пунктами. Лидером сезона является лондонский «Арсенал» (15 баллов).

По теме:
Манчестер Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
КОНТЕ: «Не надо думать, что Тоттенхэм поднялся на уровень с топ-клубами»
Габриэл Жезус: не стал потерей для Сити, но оказался находкой для Арсенала
чемпионат Англии по футболу Юрген Клопп Английская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игра с валидолом. Сборная Украины вырвала победу у Эстонии
Баскетбол | 03 сентября 2022, 19:52 47
Игра с валидолом. Сборная Украины вырвала победу у Эстонии
Игра с валидолом. Сборная Украины вырвала победу у Эстонии

Украинцы одержали вторую победу на Евробаскете-2022

Провал Скрипника. Металлист 1925 вырвал победу над Ворсклой
Футбол | 03 сентября 2022, 16:54 15
Провал Скрипника. Металлист 1925 вырвал победу над Ворсклой
Провал Скрипника. Металлист 1925 вырвал победу над Ворсклой

Команда из Полтавы в четвертом матче подряд пропустила два или более голов

Обворожительная Свитолина. Украинская теннисистка поделилась новыми фото
Теннис | 04.09.2022, 02:52
Обворожительная Свитолина. Украинская теннисистка поделилась новыми фото
Обворожительная Свитолина. Украинская теннисистка поделилась новыми фото
Назарий РУСИН: «Проявил уважение к родной команде. Я динамовец навсегда»
Футбол | 03.09.2022, 23:30
Назарий РУСИН: «Проявил уважение к родной команде. Я динамовец навсегда»
Назарий РУСИН: «Проявил уважение к родной команде. Я динамовец навсегда»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Этот момент нужно пережить»
Футбол | 03.09.2022, 16:46
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Этот момент нужно пережить»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Этот момент нужно пережить»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Miro Ran
Все це говорить про те що Клоппу таки щось прилетіло,але раніше
Ответить
0
Miro Ran
Всі його трансфери ,починаючи з Тьяго-каліки нерухомого і з зарплатою 20млн,що було майже в 2 рази вище зарплати Мане+цьогорічні закупи людей які явно не готові до силового АПЛ+нема в центрі поля мудрої людини-результат вчорашній футбол рівня УПЛ
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Положил со штрафного. Коноплянка оформил красивый гол
ВИДЕО. Положил со штрафного. Коноплянка оформил красивый гол
03.09.2022, 22:01 7
Футбол
Артета рассказал о текущем состоянии Зинченко
Артета рассказал о текущем состоянии Зинченко
02.09.2022, 22:45
Футбол
Луны нет – а я вою! Усик ответил, будет ли бой с Фьюри в декабре
Луны нет – а я вою! Усик ответил, будет ли бой с Фьюри в декабре
04.09.2022, 07:23
Бокс
Усик назвал два условия, при которых в третий раз сразится с Джошуа
Усик назвал два условия, при которых в третий раз сразится с Джошуа
02.09.2022, 12:47 1
Бокс
ВИДЕО. Усик ответил на вопрос «чей Крым?»
ВИДЕО. Усик ответил на вопрос «чей Крым?»
02.09.2022, 15:25 13
Бокс
Александр УСИК: «Беринчик бил меня по лицу. Нет, мы с ним не боксировали»
Александр УСИК: «Беринчик бил меня по лицу. Нет, мы с ним не боксировали»
02.09.2022, 12:59
Бокс
Италия повержена! Украина завоевала путевку на Всемирные пляжные игры
Италия повержена! Украина завоевала путевку на Всемирные пляжные игры
02.09.2022, 21:12 4
Футбол
Уже с голами, но без очков. Динамо в большинстве не сумело совершить камбэк
Уже с голами, но без очков. Динамо в большинстве не сумело совершить камбэк
03.09.2022, 14:54 108
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности