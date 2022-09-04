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Украина. Премьер лига
04 сентября 2022, 10:45 | Обновлено 04 сентября 2022, 11:00
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НАЗАРИНА: «У нас в каждом матче много голевых моментов»

Капитан Зари дал оценку победе над Динамо Киев

04 сентября 2022, 10:45 | Обновлено 04 сентября 2022, 11:00
125
0
НАЗАРИНА: «У нас в каждом матче много голевых моментов»
ФК Заря Луганск / автор неизвестен

Егор Назарина заявил, что победа луганской команде над киевлянами (3:2) в поединке 3-го тура чемпионата Украины далась с большими трудностями.

«Мы добились тяжелой победы. Наша команда удачно стартовала в УПЛ, добившись трех побед кряду. Мы очень счастливы. Постараемся продолжить так же.

Первый тайм был более удачным для Зари? Да, соглашусь. Мы также хотели контролировать игру и после перерыва. Но, не вышло. Динамо – очень хорошая команда. Они придавили нас к своим воротам. Самое главное, что мы заработали три очка и в хорошем настроении поедем во Львов, на игру с Рухом.

Знаете, у нас в каждом матче много голевых моментов. Так было и с Университатей, и с Ворсклой. Вот и тут мы в первом тайме могли закрывать игру, вполне счет мог быть 4:0 в нашу пользу. Вышло, как вышло», - рассказал Назарина.

Напомним, в игре «Заря» - «Динамо» (3:2) хозяева забили два гола до перерыва (отличились Русин и Мишнев). На 50-й минуте динамовец Ванат один гол отыграл, но на 70-й – Бражко установил, как оказалось, итоговый результат.

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Егор Назарина Заря Луганск
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Источник Sport.ua
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