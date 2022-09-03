Битва титанов. Квитова на тай-брейке третьего сета одолела Мугурусу

Чешская теннисистка Петра Квитова (№21 WTA) пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису.

В третьем раунде экс-вторая ракетка мира обыграла десятую сеяную испанку Гарбинье Мугурусу.



US Open. Третий круг

Петра Квитова (Чехия) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5:7, 6:3, 7:6(10)

При счете 5:6 в в третьем сете Мугуруса имела два матчбола на приеме, но чешке удалось отыграться. На финальном таё-брейке уже испанка отыграла три матчбола, но на четвертом допустила невынужденную ошибку.

Это была седьмая встреча теннисисток, Квитова выиграла шесть последних.

В следующем раунде Петра сразится против американки Джессики Пегулы (№8 WTA), которая одолела китаянку Юэ Юань (№142 WTA).