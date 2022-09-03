Битва титанов. Квитова на тай-брейке третьего сета одолела Мугурусу
Чешка отыграла в финальной партии два матчбола
Чешская теннисистка Петра Квитова (№21 WTA) пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису.
В третьем раунде экс-вторая ракетка мира обыграла десятую сеяную испанку Гарбинье Мугурусу.
US Open. Третий круг
Петра Квитова (Чехия) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5:7, 6:3, 7:6(10)
При счете 5:6 в в третьем сете Мугуруса имела два матчбола на приеме, но чешке удалось отыграться. На финальном таё-брейке уже испанка отыграла три матчбола, но на четвертом допустила невынужденную ошибку.
Это была седьмая встреча теннисисток, Квитова выиграла шесть последних.
В следующем раунде Петра сразится против американки Джессики Пегулы (№8 WTA), которая одолела китаянку Юэ Юань (№142 WTA).
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