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US Open
03 сентября 2022, 21:16 | Обновлено 03 сентября 2022, 22:10
342
3

Битва титанов. Квитова на тай-брейке третьего сета одолела Мугурусу

Чешка отыграла в финальной партии два матчбола

03 сентября 2022, 21:16 | Обновлено 03 сентября 2022, 22:10
342
3
Битва титанов. Квитова на тай-брейке третьего сета одолела Мугурусу
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарбинье Мугуруса и Петра Квитова

Чешская теннисистка Петра Квитова (№21 WTA) пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису.

В третьем раунде экс-вторая ракетка мира обыграла десятую сеяную испанку Гарбинье Мугурусу.
 
US Open. Третий круг
Петра Квитова (Чехия) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5:7, 6:3, 7:6(10)

При счете 5:6 в в третьем сете Мугуруса имела два матчбола на приеме, но чешке удалось отыграться. На финальном таё-брейке уже испанка отыграла три матчбола, но на четвертом допустила невынужденную ошибку.

Это была седьмая встреча теннисисток, Квитова выиграла шесть последних.

В следующем раунде Петра сразится против американки Джессики Пегулы (№8 WTA), которая одолела китаянку Юэ Юань (№142 WTA). 

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Петра Квитова Гарбинье Мугуруса US Open 2022
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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Arctic
Радий за Петру!
Хто знає яка саме була причина зняття  Ангеліни нашої?
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u6464u
ця гра була б окрасою любого фіналу ТБШ.
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