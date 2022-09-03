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  4. Игорь СУРКИС: «Шевченко – президент УАФ? Я бы поддержал»
Украина. Премьер лига
03 сентября 2022, 14:39 |
359
0

Игорь СУРКИС: «Шевченко – президент УАФ? Я бы поддержал»

Президент «Динамо» - о легенде клуба

03 сентября 2022, 14:39 |
359
0
Игорь СУРКИС: «Шевченко – президент УАФ? Я бы поддержал»
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис признался, что поддержал бы Андрея Шевченко, если бы он баллотировался в президенты УАФ:

«Могу говорить очень много комплиментарных вещей об Андрее Шевченко. У меня с ним дружественные отношения. Шевченко вырос на моих глазах - от маленького футболиста в большого футболиста, потом в большого тренера, и сегодня легендарного человека - амбассадора нашей страны. И делает очень много для Украины.

Когда он был футболистом, даже не мог себе представить, что из Шевченко может получиться такой человек, который будет одним из символов современного украинского футбола. И говорить, что Шевченко мог бы стать президентом УАФ, надо понимать, хочет ли этого сам Андрей? Поддержит ли футбольное общество Шевченко? А я бы поддержал, но мой голос не учитывается при этом. Я бы поддержал, допустим, Шевченко, Реброва или многих других функционеров, но меня никто не спрашивает.

Поэтому, если Шевченко выдвинется, и меня вот так спросят «Вы поддерживаете Шевченко?», я скажу: «Да, я поддерживаю Андрея». Потому что он до мозга костей предан футболу, он имеет огромный авторитет в Европе. Пользуется не просто авторитетом, с ним считаются. Он достиг больших высот, он один из тех, кто в нашей независимой Украине добился таких высот. Он обладатель «Золотого мяча».

Но это должно быть его решение. Я не знаю, хочет ли он баллотироваться. Я сегодня не продвигаю ни одну кандидатуру. Я только хочу, чтобы человек, который будет возглавлять следующие 5 лет федерацию футбола, работал на футбол».

Ранее Суркис заявил, что не боится санкций за отказ от вхождение в телепул.

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Игорь Суркис Динамо Киев Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола
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Источник Трибуна
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