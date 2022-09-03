Игорь СУРКИС: «Снятиями очков меня не напугают»
Президент «Динамо» отстаивает свою позицию
Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис утверждает, что отказывается входить в телепул не из-за финансовой стороны вопроса:
«Вообще сумма не обсуждается. Каждый клуб получит до 80 или 100 тысяч долларов, если бы все присоединились к этому пулу. Сегодня для таких клубов как «Динамо», «Шахтер», «Заря», «Рух», «Металлист» есть вероятность потерять болельщиков, которые не могут посмотреть футбол, и это несоизмеримо.
Даже если бы нам предлагали миллионы, я бы тоже на это не согласился, поверьте мне. Во время войны говорить о деньгах, которые должны заплатить болельщики за просмотр футбола - преступление против футбола, против народа, против страны. Не нужно меня пугать никакими санкциями, никакими снятиями трех очков меня не напугают».
Ранее Суркис рассказал, почему Иллья Забарный не покинул «Динамо».
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