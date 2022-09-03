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  4. Игорь СУРКИС: «Снятиями очков меня не напугают»
Украина. Премьер лига
03 сентября 2022, 13:10 |
528
3

Игорь СУРКИС: «Снятиями очков меня не напугают»

Президент «Динамо» отстаивает свою позицию

03 сентября 2022, 13:10 |
528
3
Игорь СУРКИС: «Снятиями очков меня не напугают»
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис утверждает, что отказывается входить в телепул не из-за финансовой стороны вопроса:

«Вообще сумма не обсуждается. Каждый клуб получит до 80 или 100 тысяч долларов, если бы все присоединились к этому пулу. Сегодня для таких клубов как «Динамо», «Шахтер», «Заря», «Рух», «Металлист» есть вероятность потерять болельщиков, которые не могут посмотреть футбол, и это несоизмеримо.

Даже если бы нам предлагали миллионы, я бы тоже на это не согласился, поверьте мне. Во время войны говорить о деньгах, которые должны заплатить болельщики за просмотр футбола - преступление против футбола, против народа, против страны. Не нужно меня пугать никакими санкциями, никакими снятиями трех очков меня не напугают».

Ранее Суркис рассказал, почему Иллья Забарный не покинул «Динамо».

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Источник Трибуна
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Хутин Пуйло
Правильно, не фиг  давать себя запугивать павелко-ахметовской банде
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+1
nomah2
Ну так . Батальон Монако ,хули .
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0
Gargantua
придурок
залишиться непуганим, і без ЛЧ
Ответить
-3
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