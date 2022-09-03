Игорь СУРКИС: «Забарного продавали в интернете и агенты»
Президент «Динамо» - о защитнике команды
Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис прокомментировал слухи о том, что защитником команды Ильей Забарным интересовались английские клубы:
«Забарного продавали в интернете. И Забарного продавали агенты. Это разные вещи. Вот смотрите, агент может продавать, а президент клуба, которому якобы продают, даже не знает, что он его покупает.
Агенты часто выдают себя за людей, которые что-то могут, но на самом деле не могут ничего. Пока два президента не договорятся и не поставят свою подпись под контрактом – ничего не будет».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Михаил Мудрик был удален еще по ходу первого тайма
Соперник «Динамо» усилился Миши Батшуайи