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  4. Игорь СУРКИС: «Забарного продавали в интернете и агенты»
Украина. Премьер лига
03 сентября 2022, 12:21 |
544
0

Игорь СУРКИС: «Забарного продавали в интернете и агенты»

Президент «Динамо» - о защитнике команды

03 сентября 2022, 12:21 |
544
0
Игорь СУРКИС: «Забарного продавали в интернете и агенты»
ФК Динамо Киев. Илья Забарный

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис прокомментировал слухи о том, что защитником команды Ильей Забарным интересовались английские клубы:

«Забарного продавали в интернете. И Забарного продавали агенты. Это разные вещи. Вот смотрите, агент может продавать, а президент клуба, которому якобы продают, даже не знает, что он его покупает.

Агенты часто выдают себя за людей, которые что-то могут, но на самом деле не могут ничего. Пока два президента не договорятся и не поставят свою подпись под контрактом – ничего не будет».

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Источник Трибуна
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