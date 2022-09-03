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  4. Пива в Катаре на ЧМ не будет. Только в фан-зонах и в определенное время
Чемпионат мира
03 сентября 2022, 12:38 |
227
0

Пива в Катаре на ЧМ не будет. Только в фан-зонах и в определенное время

А раньше пиво подавали весь день

03 сентября 2022, 12:38 |
227
0
Пива в Катаре на ЧМ не будет. Только в фан-зонах и в определенное время
FIFA World Cup

На ЧМ-2022 по футболу в Катаре не будут продавать пиво во время матчей, сообщает Reuters.

Пиво будет продаваться за три часа до начала игр и в течение одного часа после финального свистка, но не во время самих матчей.

Продажа напитка будет осуществляться исключительно на территории рядом со стадионами, но никак не на трибунах и помещениях внутри арен.

Кроме того, будет разрешено продавать пиво в основной фан-зоне ФИФА в центре Дохи ежедневно с 18:30 до 01:00 по местному времени. На предыдущих чемпионатах мира пиво в фан-зонах подавалось весь день.

Напомним, что чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре стартует 20 ноября. Откроет мундиаль поединок между сборными Катара и Эквадора.

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пиво ЧМ-2022 по футболу
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Источник Reuters
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