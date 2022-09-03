Пива в Катаре на ЧМ не будет. Только в фан-зонах и в определенное время
А раньше пиво подавали весь день
На ЧМ-2022 по футболу в Катаре не будут продавать пиво во время матчей, сообщает Reuters.
Пиво будет продаваться за три часа до начала игр и в течение одного часа после финального свистка, но не во время самих матчей.
Продажа напитка будет осуществляться исключительно на территории рядом со стадионами, но никак не на трибунах и помещениях внутри арен.
Кроме того, будет разрешено продавать пиво в основной фан-зоне ФИФА в центре Дохи ежедневно с 18:30 до 01:00 по местному времени. На предыдущих чемпионатах мира пиво в фан-зонах подавалось весь день.
Напомним, что чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре стартует 20 ноября. Откроет мундиаль поединок между сборными Катара и Эквадора.
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