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  4. Экс-игрок Динамо поделился ностальгическими фото празднования чемпионства
Украина. Премьер лига
03 сентября 2022, 11:53 |
986
1

Экс-игрок Динамо поделился ностальгическими фото празднования чемпионства

Бетао опубликовал фото с 2015 года

03 сентября 2022, 11:53 |
986
1
Экс-игрок Динамо поделился ностальгическими фото празднования чемпионства
ФК Динамо Киев. Бетао

Экс-игрок «Динамо» Бетао в своем Twitter поделился фото, где он вместе с другими легионерами киевского клуба празднует чемпионство «бело-синих».

«Некоторые воспоминания, которые я оставлю здесь. Чемпион Украины сезона 2014/15 в составе «Динамо». На втором фото: португальцы Мигел Велозу и Виторину Антунеш, голландец Джермейн Лэнс, хорват Домагой Вида и бразилец Данило Силва», - написал бразильский защитник.

Бетао выступал за «Динамо» в сезоне 2014/2015, а далее с 2016 года футболист выступал за бразильский клуб «Аваи», в котором провел 271 поединок, что стало для него максимальным числом матчей, проведенных за какой-либо один клуб.

В мае 2022 он завершил карьеру.

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Мигел Велозу Бетао Виторину Антунеш Джермейн Ленс Домагой Вида Данило Силва
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Саша Денисов
Мощная тогда банда была, а матч с Эвертоном - это вишенка на торте 
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