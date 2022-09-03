Экс-игрок Динамо поделился ностальгическими фото празднования чемпионства

Экс-игрок «Динамо» Бетао в своем Twitter поделился фото, где он вместе с другими легионерами киевского клуба празднует чемпионство «бело-синих».

«Некоторые воспоминания, которые я оставлю здесь. Чемпион Украины сезона 2014/15 в составе «Динамо». На втором фото: португальцы Мигел Велозу и Виторину Антунеш, голландец Джермейн Лэнс, хорват Домагой Вида и бразилец Данило Силва», - написал бразильский защитник.

Algumas recordações que encontrei por aqui. Campeão ucraniano 2014/2015 pelo Dínamo de Kiev ⚪️🔵🔥🇺🇦 ✊🏾 Na segunda foto: os portugueses Miguel Veloso e Vitorino Antunes, o holandês Jeremain Lens, o croata Domagoj Vida e o brasileiro Danilo Silva. pic.twitter.com/NlX8JNq6Tl — Ebert Amancio (@Betao03) September 3, 2022

Бетао выступал за «Динамо» в сезоне 2014/2015, а далее с 2016 года футболист выступал за бразильский клуб «Аваи», в котором провел 271 поединок, что стало для него максимальным числом матчей, проведенных за какой-либо один клуб.

В мае 2022 он завершил карьеру.