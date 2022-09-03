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03 сентября 2022, 03:59 |
6
0

Виктор СЕРДЕНЮК: «В ирландском футболе физика на первом месте»

Украинец будет выступать за «Шемрок Роверс»

03 сентября 2022, 03:59 |
6
0
Виктор СЕРДЕНЮК: «В ирландском футболе физика на первом месте»
ФК Шемрок Роверс. Виктор Серденюк

Украинский футболист Виктор Серденюк, который уехал в Ирландию после российского вторжения в нашу страну, рассказал о своем переходе в ирландский «Шемрок Роверс».

«Поддерживать форму было довольно таки непросто. Когда мы сюда приехали, наверное, месяц это были чисто домашние занятия. Я крутил велосипед, пробежки и не более. Не знал с кем и где можно потренироваться. Потом через месяц я тренировался некоторое время с Корк Сити. Потом они сказали, что с ними уже нельзя, у них чемпионат. Потом месяц паузы, потом недели две-три ещё с одной командой потренировался. Последние время перед поездкой в Шемрок Роверс, я тренировался с аматорской командой, у которой тренировки два раза в неделю, а то и раз в неделю. Все остальное время это были чисто пробежки. Тяжело было держать себя в форме, потому что маленький ребенок, нужно помогать жене, война. Было немножко не до футбола, начали немного опускаться руки. Но потом вот случилось как случилось.

Тренировочный процесс (в Ирландии – прим.), наверное, не сильно отличается. Все одно и то же, все с мячом, нет беготни. Очень хороший тренерский штаб, очень хорошая подготовка до тренировки, восстановление после тренировки. Все на максимально высоком уровне. Наверное, здесь больше работают на физику. Ирландский футбол – физика на первом месте. Здесь постоянно тренажерный зал, постоянно упор на силу. Вот в этом отличается футбол».

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Источник Эпоха Футбола
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