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  4. Эксперт: «Большинство судей ограничились бы желтой карточкой Мудрику»
Украина. Премьер лига
03 сентября 2022, 03:44 |
154
0

Эксперт: «Большинство судей ограничились бы желтой карточкой Мудрику»

Мирослав Ступар раскритиковал судейство Арановского

03 сентября 2022, 03:44 |
154
0
Эксперт: «Большинство судей ограничились бы желтой карточкой Мудрику»
УПЛ

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал судейство в матче «Рух» - «Шахтер». Напомним, в первом тайме арбитр Евгений Арановский показал прямую красную карточку Михаилу Мудрику.

«Такое впечатление, что Арановский свысока подошел к выполнению своих обязанностей в первом тайме, не настроился должным образом, допускал ошибки, которые такой опытный арбитр не должен допускать. Он неправильно трактовал борьбу, что ничем иным, кроме психологии, объяснить нельзя. Первый ляп случился в эпизоде с участием Петряка и Ляха на правом фланге. Лях сфолил, Петряк упал и рукой коснулся мяча. Арановский зафиксировал игру рукой со стороны игрока «Шахтера», проигнорировав фол на Петряке.

А уже на 31-й минуте Мудрика завалили в штрафной площади – и это одиннадцатиметровый. Арановский проигнорировал падение, хотя на повторе отчетливо видно, что футболист «Руха» фолил. Зато через четыре минуты арбитр очень жестко наказал Мудрика, сфолившего против Сыча. Да, контакт между игроками был и этот контакт тянул на фол. Но его степень можно трактовать по-разному.

По формальным признакам Арановского можно оправдать, но большинство судей в такой ситуации ограничились бы желтой карточкой, и это было бы по-футбольному. Например, как в эпизоде на 65-й минуте, когда Конопля сначала сыграл в мяч, а затем – в ноги сопернику. Нарушение Мудрика Арановский трактовал как применение силы с угрозой нанесения травмы другому игроку. Потому и принял решение показать прямую красную.

Это первый матч этого чемпионата, когда к судейству возникло столько вопросов. Арановский как следует не настроился на первый тайм и только второй провел на должном уровне».

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Михаил Мудрик Рух Львов Рух - Шахтер Мирослав Ступар
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Источник UA-Football
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