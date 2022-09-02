ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку

В матче УПЛ «Рух» - «Шахтер» атакующий полузащитник гостей Михаил Мудрик получил прямую красную карточку на 35-й минуте встречи.

Игрок сзади наступил на ногу сопернику, а рефери Евгений Арановский решил, что это удаление.

На этот момент счет в матче был 0:0.

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча.