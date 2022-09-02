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  4. ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку
Украина. Премьер лига
02 сентября 2022, 18:01 | Обновлено 02 сентября 2022, 18:10
5436
8

ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку

Игрока удалили в первом тайме матча УПЛ

02 сентября 2022, 18:01 | Обновлено 02 сентября 2022, 18:10
5436
8
ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку
Megogo

В матче УПЛ «Рух» - «Шахтер» атакующий полузащитник гостей Михаил Мудрик получил прямую красную карточку на 35-й минуте встречи.

Игрок сзади наступил на ногу сопернику, а рефери Евгений Арановский решил, что это удаление.

На этот момент счет в матче был 0:0.

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча.

По теме:
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Рух – Шахтер – 0:1. Текстовая трансляция матча
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Шахтер Донецк Михаил Мудрик Рух - Шахтер
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Источник Sport.ua
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Burevestnik
звізда...
ні гол забити ні м'яч відібрати... 
30 лям євро ... 
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+7
Andre Chil
Це він спересердя, що нікуди не продали, тіп "я вам такого награю", що самі доплатите щоб вийшов
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
vitaha33
Це не червона,це я як явний несимпатик Шахти кажу
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+3
Sportlife
Шикарный матч, тренировка Лиги Чемпионов! Сарказм
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+1
veter
А комментатор рассказывал что Сыч в крови а это оказался Сапуга в грязном носке
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-3
mayakovskiy1
Судьишка очень старался, но не помогло))) + 7 от Динамки. А от даже такой Шахты толк будет. 2/3 матча в меньшинстве возили этот Рух
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-6
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