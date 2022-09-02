Украина. Премьер лига02 сентября 2022, 18:01 | Обновлено 02 сентября 2022, 18:10
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ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку
Игрока удалили в первом тайме матча УПЛ
02 сентября 2022, 18:01 | Обновлено 02 сентября 2022, 18:10
5436
8
В матче УПЛ «Рух» - «Шахтер» атакующий полузащитник гостей Михаил Мудрик получил прямую красную карточку на 35-й минуте встречи.
Игрок сзади наступил на ногу сопернику, а рефери Евгений Арановский решил, что это удаление.
На этот момент счет в матче был 0:0.
Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча.
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