Украина. Премьер лига02 сентября 2022, 21:15 | Обновлено 02 сентября 2022, 21:18
1085
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря - Динамо
В Киеве на стадионе «Динамо» состоится поединок 3-го тура украинской Премьер-лиги
02 сентября 2022, 21:15 | Обновлено 02 сентября 2022, 21:18
1085
0
В субботу, 3 сентября, состоится матч 3-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Заря» сыграет с «Динамо».
Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского и судить ее будет арбитр из Херсона Игорь Пасхал. Начало встречи в 13:00.
«Заря» - «Динамо». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале 2+2.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» - «Динамо», за которой следите здесь.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 сентября 2022, 21:55 22
Обозреватель Sport.ua – о последнем новичке «горняков»
Футбол | 02 сентября 2022, 18:01 9
Игрока удалили в первом тайме матча УПЛ
Футбол | 02.09.2022, 18:55
Футбол | 02.09.2022, 16:19
Бокс | 02.09.2022, 12:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.08.2022, 22:34 4
01.09.2022, 11:45 5
02.09.2022, 11:25 15
01.09.2022, 11:30
01.09.2022, 07:43 4
01.09.2022, 12:49
01.09.2022, 15:05 58
31.08.2022, 21:57 17