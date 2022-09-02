В субботу, 3 сентября, состоится матч 3-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Заря» сыграет с «Динамо».

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского и судить ее будет арбитр из Херсона Игорь Пасхал. Начало встречи в 13:00.

«Заря» - «Динамо». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале 2+2.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» - «Динамо», за которой следите здесь.