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Украина. Премьер лига
02 сентября 2022, 21:15 | Обновлено 02 сентября 2022, 21:18
1085
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря - Динамо

В Киеве на стадионе «Динамо» состоится поединок 3-го тура украинской Премьер-лиги

02 сентября 2022, 21:15 | Обновлено 02 сентября 2022, 21:18
1085
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря - Динамо
ФК Динамо

В субботу, 3 сентября, состоится матч 3-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Заря» сыграет с «Динамо».

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского и судить ее будет арбитр из Херсона Игорь Пасхал. Начало встречи в 13:00.

«Заря» - «Динамо». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале 2+2.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» - «Динамо», за которой следите здесь.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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