В конце работы летнего трансферного окна вингера «Динамо» и сборной Украины Виктора Цыганкова предлагали подписать «Аяксу».

Топ-клуб из Нидерландов, который продал в «Манчестер Юнайтед» вингера Антони, получил предложение от агентства Sports Entertainment Group (SEG) купить Виктора Цыганкова.

Также кандидатура Цыганкова была предложена ПСВ, об интересе которого к игроку ранее сообщалось в прессе.

Однако в итоге сделка не состоялась, Цыганков остался в «Динамо», с которым у него контракт до лета 2023 года.

Напомним, в начале лета Виктор Цыганков подписал контракт с агентством Sports Entertainment Group, одной из ключевых фигур в котором является Пере Гвардиола – брат наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.