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  4. Цыганкова предлагали подписать Аяксу
Украина. Премьер лига
02 сентября 2022, 19:31 |
1548
6

Цыганкова предлагали подписать Аяксу

Агентство, в котором работает брат Гвардиолы, пыталось устроить украинца в Нидерландах

02 сентября 2022, 19:31 |
1548
6
Цыганкова предлагали подписать Аяксу
ФК Динамо. Виктор Цыганков

В конце работы летнего трансферного окна вингера «Динамо» и сборной Украины Виктора Цыганкова предлагали подписать «Аяксу».

Топ-клуб из Нидерландов, который продал в «Манчестер Юнайтед» вингера Антони, получил предложение от агентства Sports Entertainment Group (SEG) купить Виктора Цыганкова.

Также кандидатура Цыганкова была предложена ПСВ, об интересе которого к игроку ранее сообщалось в прессе.

Однако в итоге сделка не состоялась, Цыганков остался в «Динамо», с которым у него контракт до лета 2023 года.

Напомним, в начале лета Виктор Цыганков подписал контракт с агентством Sports Entertainment Group, одной из ключевых фигур в котором является Пере Гвардиола – брат наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

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Виктор Цыганков Аякс Динамо Киев футбольные агенты трансферы УПЛ трансферы ПСВ Пере Гвардиола
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Источник Voetbalprimeur
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Комментарии 6
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romanchik.8409
Витюша уйдет бесплатно..
Но..Пришло время братьев Суркисов! У Динамо есть шансы побеждать даже в Европе! Энергетический кризис на руку! Теперь шубы на вес золота!!!
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