Цыганкова предлагали подписать Аяксу
Агентство, в котором работает брат Гвардиолы, пыталось устроить украинца в Нидерландах
В конце работы летнего трансферного окна вингера «Динамо» и сборной Украины Виктора Цыганкова предлагали подписать «Аяксу».
Топ-клуб из Нидерландов, который продал в «Манчестер Юнайтед» вингера Антони, получил предложение от агентства Sports Entertainment Group (SEG) купить Виктора Цыганкова.
Также кандидатура Цыганкова была предложена ПСВ, об интересе которого к игроку ранее сообщалось в прессе.
Однако в итоге сделка не состоялась, Цыганков остался в «Динамо», с которым у него контракт до лета 2023 года.
Напомним, в начале лета Виктор Цыганков подписал контракт с агентством Sports Entertainment Group, одной из ключевых фигур в котором является Пере Гвардиола – брат наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
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