Вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков попал в сферу интересов ПСВ.

Сообщается, що нидерландский клуб готов купить 24-летнего футболиста на замену Коди Гакпо, за которым охотятся несколько клубов АПЛ.

Также сказано, что Цыганков находится в списке ПСВ некоторое время.

Отметим, что в Англии трансферное окно закрывается первого сентября, в Нидерландах – сегодня.

Ранее сообщалось, что в трансфере Цыганкова заинтересованы два испанских гранда.