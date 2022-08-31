Цыганков попал в сферу интересов ПСВ
Времени на трансфер очень мало
Вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков попал в сферу интересов ПСВ.
Сообщается, що нидерландский клуб готов купить 24-летнего футболиста на замену Коди Гакпо, за которым охотятся несколько клубов АПЛ.
Также сказано, что Цыганков находится в списке ПСВ некоторое время.
Отметим, что в Англии трансферное окно закрывается первого сентября, в Нидерландах – сегодня.
Ранее сообщалось, что в трансфере Цыганкова заинтересованы два испанских гранда.
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