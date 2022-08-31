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  4. Цыганков попал в сферу интересов ПСВ
Украина. Премьер лига
31 августа 2022, 16:49 |
1231
5

Цыганков попал в сферу интересов ПСВ

Времени на трансфер очень мало

31 августа 2022, 16:49 |
1231
5
Цыганков попал в сферу интересов ПСВ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков попал в сферу интересов ПСВ.

Сообщается, що нидерландский клуб готов купить 24-летнего футболиста на замену Коди Гакпо, за которым охотятся несколько клубов АПЛ.

Также сказано, что Цыганков находится в списке ПСВ некоторое время. 

Отметим, что в Англии трансферное окно закрывается первого сентября, в Нидерландах – сегодня.

Ранее сообщалось, что в трансфере Цыганкова заинтересованы два испанских гранда.

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Источник vi.nl
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Jakub Lukasz Salamaj
Та скоріше вже продавайте, хоч якась користь буде . Гроші лишніми не бувають 
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+2
Хутин Пуйло
Зараз нікуди не піде, максимум в зимку
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+1
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ALKOSruLKA
Ще пів дня вигаданих новин... А завтра будуть увесь день в АПЛ сватати...
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