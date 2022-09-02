Руководитель Динамо: «Не думаю, что это перейдет в плоскость ФИФА и УЕФА»

Заместитель генерального директора «Динамо» Сергей Мохник на пресс-конференции по единому телепулу сказал, что ситуация с трансляциями УПЛ, скорее всего, не станет предметом рассмотрения в ФИФА и УЕФА.

«Акционер клуба обратился в суд, чтобы не блокировали матчи на ютубе. Не думаю, что это перейдет в плоскость ФИФА и УЕФА. Перейдет – будем дальше отстаивать свои права. Мы отстаиваем права наших болельщиков.

Мы боремся, чтобы не блокировали и люди имели доступ. В решении суда, кстати, список всех каналов, которые могут транслировать и не должны блокироваться. И «Рух» ТВ, и «Динамо» ТВ, и так далее», - сказал Мохник.

Ранее Печерский суд запретил УПЛ и УАФ кидать страйки на ютуб-каналы 1+1 Media и снимать очки с клубов.