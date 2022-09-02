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Украина. Премьер лига
02 сентября 2022, 16:19 | Обновлено 02 сентября 2022, 17:11
994
5

Руководитель Динамо: «Не думаю, что это перейдет в плоскость ФИФА и УЕФА»

Сергей Мохник – о ситуации с трансляциями УПЛ

02 сентября 2022, 16:19 | Обновлено 02 сентября 2022, 17:11
994
5
Руководитель Динамо: «Не думаю, что это перейдет в плоскость ФИФА и УЕФА»
ФК Динамо. Сергей Мохник

Заместитель генерального директора «Динамо» Сергей Мохник на пресс-конференции по единому телепулу сказал, что ситуация с трансляциями УПЛ, скорее всего, не станет предметом рассмотрения в ФИФА и УЕФА.

«Акционер клуба обратился в суд, чтобы не блокировали матчи на ютубе. Не думаю, что это перейдет в плоскость ФИФА и УЕФА. Перейдет – будем дальше отстаивать свои права. Мы отстаиваем права наших болельщиков.

Мы боремся, чтобы не блокировали и люди имели доступ. В решении суда, кстати, список всех каналов, которые могут транслировать и не должны блокироваться. И «Рух» ТВ, и «Динамо» ТВ, и так далее», - сказал Мохник.

Ранее Печерский суд запретил УПЛ и УАФ кидать страйки на ютуб-каналы 1+1 Media и снимать очки с клубов.

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Динамо Киев телевидение чемпионат Украины по футболу ТВ-права Сергей Мохник Украинская Премьер-лига телепул Setanta Sports
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Источник Трибуна
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Комментарии 5
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Gregory Dnipro
ну по поводу авторских прав скорее всего и не перейдет , а вот по поводу регламентных моментов в виде штрафов и снятия очков еще как перейдет ! 
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0
Rolan Stkomarovskiy
Та фіолетово на ваш ОПЗЖ-ний та ПР-егіоналиний футбол. 5-0 від Бенфіки - це показник.
Потрібно забувати про Суркіса та Ахметова назавжди після 2022 року.
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0
SandroKing
До него не дошло, что трансляцию на Youtube блокировали обычные люди, и я в их числе. Не люблю воров.
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-1
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