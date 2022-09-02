Руководитель Динамо: «Не думаю, что это перейдет в плоскость ФИФА и УЕФА»
Сергей Мохник – о ситуации с трансляциями УПЛ
Заместитель генерального директора «Динамо» Сергей Мохник на пресс-конференции по единому телепулу сказал, что ситуация с трансляциями УПЛ, скорее всего, не станет предметом рассмотрения в ФИФА и УЕФА.
«Акционер клуба обратился в суд, чтобы не блокировали матчи на ютубе. Не думаю, что это перейдет в плоскость ФИФА и УЕФА. Перейдет – будем дальше отстаивать свои права. Мы отстаиваем права наших болельщиков.
Мы боремся, чтобы не блокировали и люди имели доступ. В решении суда, кстати, список всех каналов, которые могут транслировать и не должны блокироваться. И «Рух» ТВ, и «Динамо» ТВ, и так далее», - сказал Мохник.
Ранее Печерский суд запретил УПЛ и УАФ кидать страйки на ютуб-каналы 1+1 Media и снимать очки с клубов.
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