Руководитель Динамо: «Решение по телепулу должно быть единогласным»

Заместитель генерального директора «Динамо» Сергей Мохник на пресс-конференции по единому телепулу рассказал, какими юридическими нормами руководствуются клубы, отказавшиеся от сотрудничества с Setanta.

– Если клубы утверждают, что обладают правами на показ, то какими юридическими нормами эти права обеспечены? Кто и когда передал клубам права на трансляцию матчей?

– Есть закон Украины о «Физической культуре и спорте». Там есть такая интересная часть 8 статьи 45 – «Право на освещение физкультурно-оздоровительных или спортивных мероприятий […] принадлежит организаторам физкультурно-оздоровительных или спортивных мероприятий согласно закону». Возникает следующий интересный вопрос: «Кто является организатором спортивного мероприятия?».

Согласно нашим регламентным нормам, всеми правами владеет хозяин, непосредственно организатор проведения матчей. Поэтому мы считаем, что в первую очередь права принадлежат клубам. Понимаете, я работал в свое время в Премьер-лиге, был организатором создания первого пула в 2008 году. Тогда мы выкупили права некоторых клубов по контракту, имели 15 контрактов. Только с «Днепром» юридически не имели, но он выполнял требования в соответствии с регламентом.

Сегодня есть пул, но юридически нет. Ни один клуб как субъект не заключал договор, ни с Премьер-лигой, ни с «УАФ Маркетинг», ни с дочерним предприятием «УПЛ Маркетинг» касательно передачи своих прав. Здесь нужно с клубом договориться, что он был заинтересован. Решение по телепулу должно быть единогласным, 100%. А «большинство, 11-12, проголосовали за, вы должны выполнять» – так не будет, – отметил Мохник.