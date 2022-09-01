Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руководитель Динамо: «Решение по телепулу должно быть единогласным»
Украина. Премьер лига
01 сентября 2022, 18:10 |
539
0

Руководитель Динамо: «Решение по телепулу должно быть единогласным»

Сергей Мохник аргументировал позицию клуба

01 сентября 2022, 18:10 |
539
0
Руководитель Динамо: «Решение по телепулу должно быть единогласным»
ФК Динамо. Сергей Мохник

Заместитель генерального директора «Динамо» Сергей Мохник на пресс-конференции по единому телепулу рассказал, какими юридическими нормами руководствуются клубы, отказавшиеся от сотрудничества с Setanta.

– Если клубы утверждают, что обладают правами на показ, то какими юридическими нормами эти права обеспечены? Кто и когда передал клубам права на трансляцию матчей?
– Есть закон Украины о «Физической культуре и спорте». Там есть такая интересная часть 8 статьи 45 – «Право на освещение физкультурно-оздоровительных или спортивных мероприятий […] принадлежит организаторам физкультурно-оздоровительных или спортивных мероприятий согласно закону». Возникает следующий интересный вопрос: «Кто является организатором спортивного мероприятия?».

Согласно нашим регламентным нормам, всеми правами владеет хозяин, непосредственно организатор проведения матчей. Поэтому мы считаем, что в первую очередь права принадлежат клубам. Понимаете, я работал в свое время в Премьер-лиге, был организатором создания первого пула в 2008 году. Тогда мы выкупили права некоторых клубов по контракту, имели 15 контрактов. Только с «Днепром» юридически не имели, но он выполнял требования в соответствии с регламентом.

Сегодня есть пул, но юридически нет. Ни один клуб как субъект не заключал договор, ни с Премьер-лигой, ни с «УАФ Маркетинг», ни с дочерним предприятием «УПЛ Маркетинг» касательно передачи своих прав. Здесь нужно с клубом договориться, что он был заинтересован. Решение по телепулу должно быть единогласным, 100%. А «большинство, 11-12, проголосовали за, вы должны выполнять» – так не будет, – отметил Мохник.

По теме:
Рух – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Степан ЩЕРБАЧЕВ: «Больше не будем допускать двойные трансляции матчей»
Андрей РУСОЛ: «На моих глазах происходила трансформация регламента УПЛ»
Сергей Мохник Динамо Киев телевидение чемпионат Украины по футболу ТВ-права Украинская Премьер-лига телепул Setanta Sports
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Transfermarkt раскрыл суммы трансферов Антюха и Вантуха из Динамо в Зарю
Футбол | 01 сентября 2022, 13:10 0
Transfermarkt раскрыл суммы трансферов Антюха и Вантуха из Динамо в Зарю
Transfermarkt раскрыл суммы трансферов Антюха и Вантуха из Динамо в Зарю

Луганчанам усиление обошлось в полмиллиона евро

Олег ПЛОТНИЦКИЙ: «Это чемпионат мира, а не чемпионат области»
Волейбол | 01 сентября 2022, 14:22 4
Олег ПЛОТНИЦКИЙ: «Это чемпионат мира, а не чемпионат области»
Олег ПЛОТНИЦКИЙ: «Это чемпионат мира, а не чемпионат области»

Капитан сборной Украины – о судействе в матче с Пуэрто-Рико

ОФИЦИАЛЬНО. Контракт на 4 года. Вантух – полноценный игрок Зари
Футбол | 01.09.2022, 12:20
ОФИЦИАЛЬНО. Контракт на 4 года. Вантух – полноценный игрок Зари
ОФИЦИАЛЬНО. Контракт на 4 года. Вантух – полноценный игрок Зари
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
Волейбол | 01.09.2022, 11:45
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
Названа сумма трансфера Шведа из Мехелена в Шахтер
Футбол | 01.09.2022, 12:49
Названа сумма трансфера Шведа из Мехелена в Шахтер
Названа сумма трансфера Шведа из Мехелена в Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Деонтей УАЙЛДЕР: «Фьюри слишком большой для Усика»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Фьюри слишком большой для Усика»
31.08.2022, 12:55 2
Бокс
Дэвид ХЭЙ: «На бумаге Усик – абсолютный чемпион»
Дэвид ХЭЙ: «На бумаге Усик – абсолютный чемпион»
30.08.2022, 21:15 2
Бокс
Много материлась. Остапенко выбыла из одиночного разряда US Open
Много материлась. Остапенко выбыла из одиночного разряда US Open
30.08.2022, 22:40 11
Теннис
Источник: Игроки Манчестер Юнайтед хотят, чтобы Роналду покинул клуб
Источник: Игроки Манчестер Юнайтед хотят, чтобы Роналду покинул клуб
31.08.2022, 14:41 11
Футбол
Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, игрок близок к трансферу
Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, игрок близок к трансферу
31.08.2022, 10:05 41
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило талантливого центрбека в аренду на Кипр
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило талантливого центрбека в аренду на Кипр
31.08.2022, 22:34 4
Футбол
US Open. Калинина в статусе андердога обыграла в первом круге американку
US Open. Калинина в статусе андердога обыграла в первом круге американку
30.08.2022, 21:39 9
Теннис
Не от Арсенала. У Шахтера на столе предложение по Мудрику на 30 млн евро
Не от Арсенала. У Шахтера на столе предложение по Мудрику на 30 млн евро
31.08.2022, 12:20 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности