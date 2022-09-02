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Кремень
60 2 : 0
Скорук
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Украина. Первая лига
02 сентября 2022, 14:50 | Обновлено 02 сентября 2022, 14:59
208
0

Кремень – Скорук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги

02 сентября 2022, 14:50 | Обновлено 02 сентября 2022, 14:59
208
0
Кремень – Скорук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В пятницу, 2 сентября, состоится матч 2-го тура Группы Б Первой лиги Украины, в котором сыграют «Кремень» и «Скорук». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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