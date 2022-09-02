Украина. Первая лига02 сентября 2022, 14:50 | Обновлено 02 сентября 2022, 14:59
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Кремень – Скорук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги
02 сентября 2022, 14:50 | Обновлено 02 сентября 2022, 14:59
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В пятницу, 2 сентября, состоится матч 2-го тура Группы Б Первой лиги Украины, в котором сыграют «Кремень» и «Скорук». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.
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