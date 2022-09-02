02.09.2022, FT 1 : 1
Украина. Первая лига02 сентября 2022, 18:10 |
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Первая лига. Победа Кремня, ничья Мариуполя и Прикарпатья
В двух матчах были показаны четыре красных карточки
02 сентября 2022, 18:10 |
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Состоялись два матча в рамках второго тура Первой лиги. «Мариуполь» и «Прикарпатье» сыграли в боевую ничью с тремя удалениями. «Кремень» обыграл «Скорук», в этом матче также не обошлось без красной карточки.
Группа А
ФСК «Мариуполь» - «Прикарпатье» - 1:1
Голы: Михайленко 29 – Оринчак 60
Удаления: Доброхотов 57, Скиба 90+1 – Титаевский 39
Группа Б
«Кремень» - «Скорук» - 3:1
Голы: Вивдич 45+1, 48, Куць 71 – Шарко 90+1
Удаление: Плахтир 15 (Скорук)
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