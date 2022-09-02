Первая лига. Победа Кремня, ничья Мариуполя и Прикарпатья

Состоялись два матча в рамках второго тура Первой лиги. «Мариуполь» и «Прикарпатье» сыграли в боевую ничью с тремя удалениями. «Кремень» обыграл «Скорук», в этом матче также не обошлось без красной карточки.

Группа А

ФСК «Мариуполь» - «Прикарпатье» - 1:1

Голы: Михайленко 29 – Оринчак 60

Удаления: Доброхотов 57, Скиба 90+1 – Титаевский 39

Группа Б

«Кремень» - «Скорук» - 3:1

Голы: Вивдич 45+1, 48, Куць 71 – Шарко 90+1

Удаление: Плахтир 15 (Скорук)