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ФСК Мариуполь
02.09.2022, FT 1 : 1
Прикарпатье
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Украина. Первая лига
02 сентября 2022, 18:10 |
233
0

Первая лига. Победа Кремня, ничья Мариуполя и Прикарпатья

В двух матчах были показаны четыре красных карточки

02 сентября 2022, 18:10 |
233
0
Первая лига. Победа Кремня, ничья Мариуполя и Прикарпатья

Состоялись два матча в рамках второго тура Первой лиги. «Мариуполь» и «Прикарпатье» сыграли в боевую ничью с тремя удалениями. «Кремень» обыграл «Скорук», в этом матче также не обошлось без красной карточки.

Группа А

ФСК «Мариуполь» - «Прикарпатье» - 1:1
Голы: Михайленко 29 – Оринчак 60
Удаления: Доброхотов 57, Скиба 90+1 – Титаевский 39

Группа Б

«Кремень» - «Скорук» - 3:1
Голы: Вивдич 45+1, 48, Куць 71 – Шарко 90+1
Удаление: Плахтир 15 (Скорук)

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Источник Sport.ua
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