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  4. Где смотреть онлайн матч АПЛ Эвертон – Ливерпуль
Англия
02 сентября 2022, 14:20 |
110
0

Где смотреть онлайн матч АПЛ Эвертон – Ливерпуль

Матч шестого тура чемпионата Англии

02 сентября 2022, 14:20 |
110
0
Где смотреть онлайн матч АПЛ Эвертон – Ливерпуль
ФК Эвертон

В субботу, 3 сентября «Эвертон» в шестом туре АПЛ дома примет «Ливерпуль». Начало матча – в 14:30 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports Украина.

«Эвертон» - «Ливерпуль». Прогноз и анонс на матч АПЛ

После пяти туров «Ливерпуль» идет шестым в АПЛ с 8 очками в активе. «Эвертон» 17-й с тремя баллами.

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Источник Sport.ua
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