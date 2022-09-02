Англия02 сентября 2022, 14:20 |
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Где смотреть онлайн матч АПЛ Эвертон – Ливерпуль
Матч шестого тура чемпионата Англии
02 сентября 2022, 14:20 |
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В субботу, 3 сентября «Эвертон» в шестом туре АПЛ дома примет «Ливерпуль». Начало матча – в 14:30 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports Украина.
«Эвертон» - «Ливерпуль». Прогноз и анонс на матч АПЛ
После пяти туров «Ливерпуль» идет шестым в АПЛ с 8 очками в активе. «Эвертон» 17-й с тремя баллами.
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