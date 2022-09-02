Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок / Остапенко – Бондар / Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
02 сентября 2022, 13:40 |
128
0

Киченок / Остапенко – Бондар / Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда US Open

02 сентября 2022, 13:40 |
128
0
Киченок / Остапенко – Бондар / Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

2 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит борьбу в парном женском разряде Открытого чемпионата США по теннису.

Во втором раунде украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится против тандема Анна Бондар / Грет Миннен ​(Венгрия / Бельгия).

Встреча состоится первым запуском на корте №6. Время начала матча – 20:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча 

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ПРИЗОВЫЕ

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ВИДЕО. Свёнтек в Нью-Йорке обыграла бывшую чемпионку US Open
Костюк рассказала, почему не пожала руку Азаренко после матча
ВИДЕО. Костюк не стала жать руку Азаренко после матча
Надежда Киченок Людмила Киченок Марта Костюк Анна Бондар Алена Остапенко Грет Миннен US Open 2022
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

50 на 50! Динамо покупает вингера сборной Ямайки. Что это за птица?
Футбол | 01 сентября 2022, 22:45 6
50 на 50! Динамо покупает вингера сборной Ямайки. Что это за птица?
50 на 50! Динамо покупает вингера сборной Ямайки. Что это за птица?

Игрок словенского клуба «Копер» Кахим Пэррис может перейти в «Динамо»

Печерский суд запретил УПЛ и УАФ блокировать трансляции на ютуб-каналах
Футбол | 01 сентября 2022, 15:05 50
Печерский суд запретил УПЛ и УАФ блокировать трансляции на ютуб-каналах
Печерский суд запретил УПЛ и УАФ блокировать трансляции на ютуб-каналах

Также организациям запрещено снимать очки с клубов

Когда играет Киченок? На US Open остались две украинки
Теннис | 02.09.2022, 07:34
Когда играет Киченок? На US Open остались две украинки
Когда играет Киченок? На US Open остались две украинки
Идут тяжелые бои. ВСУ рассказали о продвижении на Херсонщине
Война | 01.09.2022, 18:11
Идут тяжелые бои. ВСУ рассказали о продвижении на Херсонщине
Идут тяжелые бои. ВСУ рассказали о продвижении на Херсонщине
ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Динамо в ЛЕ усилился французским нападающим
Футбол | 02.09.2022, 10:24
ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Динамо в ЛЕ усилился французским нападающим
ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Динамо в ЛЕ усилился французским нападающим
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, игрок близок к трансферу
Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, игрок близок к трансферу
31.08.2022, 10:05 41
Футбол
Матча с Квитовой не будет. Калинина снялась с US Open
Матча с Квитовой не будет. Калинина снялась с US Open
01.09.2022, 18:01 5
Теннис
Костюк проиграла экс-первой ракетке мира на пути в третий раунд US Open
Костюк проиграла экс-первой ракетке мира на пути в третий раунд US Open
01.09.2022, 19:38 26
Теннис
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
01.09.2022, 11:45 5
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило талантливого центрбека в аренду на Кипр
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило талантливого центрбека в аренду на Кипр
31.08.2022, 22:34 4
Футбол
ЧМ-2022. Известно время начала матча 1/8 финала Нидерланды – Украина
ЧМ-2022. Известно время начала матча 1/8 финала Нидерланды – Украина
01.09.2022, 11:30
Волейбол
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
31.08.2022, 19:00 2
Футбол
Источник: Днепр-1 получил финальное предложение по Довбику
Источник: Днепр-1 получил финальное предложение по Довбику
01.09.2022, 21:34 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности