US Open02 сентября 2022, 13:40 |
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Киченок / Остапенко – Бондар / Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда US Open
02 сентября 2022, 13:40 |
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2 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит борьбу в парном женском разряде Открытого чемпионата США по теннису.
Во втором раунде украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится против тандема Анна Бондар / Грет Миннен (Венгрия / Бельгия).
Встреча состоится первым запуском на корте №6. Время начала матча – 20:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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