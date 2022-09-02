Киченок / Остапенко – Бондар / Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит борьбу в парном женском разряде Открытого чемпионата США по теннису.

Во втором раунде украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится против тандема Анна Бондар / Грет Миннен ​(Венгрия / Бельгия).

Встреча состоится первым запуском на корте №6. Время начала матча – 20:30 по Киеву.

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Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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