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Чемпионат Украины
ФСК Мариуполь
Матч прерван, 65’ 1 : 1
Прикарпатье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
02 сентября 2022, 13:19 | Обновлено 02 сентября 2022, 13:30
383
0

ФСК Мариуполь – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги

02 сентября 2022, 13:19 | Обновлено 02 сентября 2022, 13:30
383
0
ФСК Мариуполь – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В пятницу, 2 сентября, проходит матч 2-го тура Группы А Первой лиги Украины, в котором ФСК «Мариуполь» играет против «Прикарпатья». Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по Киеву.

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Орынчак (Прикарпатье).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Михайленко (ФСК Мариуполь).
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Источник Sport.ua
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