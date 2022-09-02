Матч прерван, 65’ 1 : 1
Украина. Вторая лига02 сентября 2022, 13:19 | Обновлено 02 сентября 2022, 13:30
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ФСК Мариуполь – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги
02 сентября 2022, 13:19 | Обновлено 02 сентября 2022, 13:30
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В пятницу, 2 сентября, проходит матч 2-го тура Группы А Первой лиги Украины, в котором ФСК «Мариуполь» играет против «Прикарпатья». Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по Киеву.
События матча
60’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Орынчак (Прикарпатье).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Михайленко (ФСК Мариуполь).
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