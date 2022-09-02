Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Динамо в ЛЕ усилился французским нападающим
Франция
02 сентября 2022, 10:24 | Обновлено 02 сентября 2022, 11:42
772
2

ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Динамо в ЛЕ усилился французским нападающим

Амин Гуири продолжит карьеру в «Ренне»

02 сентября 2022, 10:24 | Обновлено 02 сентября 2022, 11:42
772
2
ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Динамо в ЛЕ усилился французским нападающим
ФК Ренн. Амин Гуири

Французский клуб «Ренн» объявил о трансфере Амина Гуири. Игрок перешел из «Ниццы».

Контракт француза рассчитан на 5 лет, а переход обошелся французам в 28 млн евро.

В прошлом сезоне Гуири отыграл за «Ниццу 43» матча, в которых отличился 12 голами и 10 ассистами. Также Амин за свою карьеру выступал на постоянной основе за все юношеские команды сборной Франции.

Отметим, что Ренн стал одним из соперников «Динамо» Киев в группе B Лиги Европы.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб подписал форварда сборной Италии
Хотел 5 миллионов, а получил в 33 раза меньше. Брейтуэйту не доплатили
ОФИЦИАЛЬНО. Шотландский клуб арендовал Кухаревича
Амин Гуири Динамо Киев Ренн трансферы трансферы Лиги 1 Ницца
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Ренн
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Швед в Шахтере, Антюх и Вантух в Заре, бурное закрытие трансферного окна
Футбол | 02 сентября 2022, 07:23 1
Швед в Шахтере, Антюх и Вантух в Заре, бурное закрытие трансферного окна
Швед в Шахтере, Антюх и Вантух в Заре, бурное закрытие трансферного окна

Главные новости за 1 сентября на Sport.ua

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Черноморца продолжит карьеру в Ирландии
Футбол | 02 сентября 2022, 09:33 2
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Черноморца продолжит карьеру в Ирландии
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Черноморца продолжит карьеру в Ирландии

Виктор Серденюк будет играть за «Шэмрок Роверс»

Стала известна судьба Малиновского. Президент Аталанты принял решение
Футбол | 01.09.2022, 20:41
Стала известна судьба Малиновского. Президент Аталанты принял решение
Стала известна судьба Малиновского. Президент Аталанты принял решение
Идут тяжелые бои. ВСУ рассказали о продвижении на Херсонщине
Война | 01.09.2022, 18:11
Идут тяжелые бои. ВСУ рассказали о продвижении на Херсонщине
Идут тяжелые бои. ВСУ рассказали о продвижении на Херсонщине
Источник: Днепр-1 получил финальное предложение по Довбику
Футбол | 01.09.2022, 21:34
Источник: Днепр-1 получил финальное предложение по Довбику
Источник: Днепр-1 получил финальное предложение по Довбику
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Іван Попович
Якого біса стаття російською мовою?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Йовичевич, спаси! Почему Швед перешел в Шахтер?
Йовичевич, спаси! Почему Швед перешел в Шахтер?
01.09.2022, 21:55 21
Футбол
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
01.09.2022, 11:45 5
Волейбол
Тренер Фьюри опасается Усика: «Он угроза для всех, в том числе для Тайсона»
Тренер Фьюри опасается Усика: «Он угроза для всех, в том числе для Тайсона»
31.08.2022, 10:35
Бокс
Евробаскет 2022. Украина против Янниса и наши шансы на выход из группы
Евробаскет 2022. Украина против Янниса и наши шансы на выход из группы
31.08.2022, 12:22
Баскетбол
Перепишут историю? Брентфорд готов отдать рекордную сумму за Мудрика
Перепишут историю? Брентфорд готов отдать рекордную сумму за Мудрика
31.08.2022, 21:57 17
Футбол
У Холанда снова хет-трик для Ман Сити. Арсенал выиграл матч без Зинченко
У Холанда снова хет-трик для Ман Сити. Арсенал выиграл матч без Зинченко
31.08.2022, 23:35
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Фьюри слишком большой для Усика»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Фьюри слишком большой для Усика»
31.08.2022, 12:55 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило талантливого центрбека в аренду на Кипр
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило талантливого центрбека в аренду на Кипр
31.08.2022, 22:34 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности