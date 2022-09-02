ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Динамо в ЛЕ усилился французским нападающим

Французский клуб «Ренн» объявил о трансфере Амина Гуири. Игрок перешел из «Ниццы».

Контракт француза рассчитан на 5 лет, а переход обошелся французам в 28 млн евро.

В прошлом сезоне Гуири отыграл за «Ниццу 43» матча, в которых отличился 12 голами и 10 ассистами. Также Амин за свою карьеру выступал на постоянной основе за все юношеские команды сборной Франции.

Отметим, что Ренн стал одним из соперников «Динамо» Киев в группе B Лиги Европы.