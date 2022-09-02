Франция02 сентября 2022, 10:24 | Обновлено 02 сентября 2022, 11:42
772
2
ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Динамо в ЛЕ усилился французским нападающим
Амин Гуири продолжит карьеру в «Ренне»
02 сентября 2022, 10:24 | Обновлено 02 сентября 2022, 11:42
772
2
Французский клуб «Ренн» объявил о трансфере Амина Гуири. Игрок перешел из «Ниццы».
Контракт француза рассчитан на 5 лет, а переход обошелся французам в 28 млн евро.
В прошлом сезоне Гуири отыграл за «Ниццу 43» матча, в которых отличился 12 голами и 10 ассистами. Также Амин за свою карьеру выступал на постоянной основе за все юношеские команды сборной Франции.
Отметим, что Ренн стал одним из соперников «Динамо» Киев в группе B Лиги Европы.
Читайте также:ОФИЦИАЛЬНО. Ренн купил форварда ПСЖ за 25 млн евро
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 сентября 2022, 07:23 1
Главные новости за 1 сентября на Sport.ua
Футбол | 02 сентября 2022, 09:33 2
Виктор Серденюк будет играть за «Шэмрок Роверс»
Футбол | 01.09.2022, 20:41
Война | 01.09.2022, 18:11
Футбол | 01.09.2022, 21:34
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Якого біса стаття російською мовою?
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.09.2022, 21:55 21
01.09.2022, 11:45 5
Бокс
31.08.2022, 12:22
31.08.2022, 21:57 17
31.08.2022, 23:35
31.08.2022, 12:55 3
31.08.2022, 22:34 4