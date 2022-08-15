Франция15 августа 2022, 03:03 | Обновлено 15 августа 2022, 03:12
16
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ренн купил форварда ПСЖ за 25 млн евро
Арно Калимуэндо поставил подпись под пятилетним контрактом
15 августа 2022, 03:03 | Обновлено 15 августа 2022, 03:12
16
0
«Ренн» на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего ПСЖ Арно Калимуэндо.
С 20-летним форвардом заключено пятилетнее соглашение. ПСЖ выручил с продажи молодого таланта 25 миллионов евро.
Калимуэндо выступал в аренде за «Ланс» в прошлом сезоне. Форвард забил 13 голов в 38 встречах во всех турнирах за французский клуб.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 14 августа 2022, 06:50 0
Американец одержал 17-ю победу на профи-ринге, 13 из которых досрочные
Футбол | 14 августа 2022, 20:30 10
Вице-президент «Кривбасса» — о едином телепуле
Футбол | 15.08.2022, 01:28
Футбол | 14.08.2022, 16:14
Бокс | 14.08.2022, 12:04
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.08.2022, 10:12 1
13.08.2022, 06:25 8
13.08.2022, 17:40 45
13.08.2022, 19:34 1
14.08.2022, 14:07
14.08.2022, 18:30 1
14.08.2022, 19:10 34
13.08.2022, 19:15 1