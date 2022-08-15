ОФИЦИАЛЬНО. Ренн купил форварда ПСЖ за 25 млн евро

«Ренн» на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего ПСЖ Арно Калимуэндо.

С 20-летним форвардом заключено пятилетнее соглашение. ПСЖ выручил с продажи молодого таланта 25 миллионов евро.

Калимуэндо выступал в аренде за «Ланс» в прошлом сезоне. Форвард забил 13 голов в 38 встречах во всех турнирах за французский клуб.