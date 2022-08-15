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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ренн купил форварда ПСЖ за 25 млн евро
Франция
15 августа 2022, 03:03 | Обновлено 15 августа 2022, 03:12
16
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ренн купил форварда ПСЖ за 25 млн евро

Арно Калимуэндо поставил подпись под пятилетним контрактом

15 августа 2022, 03:03 | Обновлено 15 августа 2022, 03:12
16
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ренн купил форварда ПСЖ за 25 млн евро
ФК Ренн

«Ренн» на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего ПСЖ Арно Калимуэндо.

С 20-летним форвардом заключено пятилетнее соглашение. ПСЖ выручил с продажи молодого таланта 25 миллионов евро.

Калимуэндо выступал в аренде за «Ланс» в прошлом сезоне. Форвард забил 13 голов в 38 встречах во всех турнирах за французский клуб.

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Источник ФК Ренн
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