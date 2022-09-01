Киченок/Калашникова – Костюк/Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда US Open
1 сентября украинские теннисистки Надежда Киченок и Марта Костюк стартуют в парном женском разряде Открытого чемпионата США по теннису.
Надя в дуэте с Оксаной Калашниковой из Грузии сразится против Марты в тандеме с китаянкой Чжан Шуай.
Встреча состоится четвертым запуском на корте №15, ориентировочное время начала матча – 23:10 по Киеву.
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