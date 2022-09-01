Киченок/Калашникова – Костюк/Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 сентября украинские теннисистки Надежда Киченок и Марта Костюк стартуют в парном женском разряде Открытого чемпионата США по теннису.

Надя в дуэте с Оксаной Калашниковой из Грузии сразится против Марты в тандеме с китаянкой Чжан Шуай.

Встреча состоится четвертым запуском на корте №15, ориентировочное время начала матча – 23:10 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ПРИЗОВЫЕ