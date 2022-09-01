Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок/Калашникова – Костюк/Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
01 сентября 2022, 22:52 | Обновлено 01 сентября 2022, 22:53
116
0

Киченок/Калашникова – Костюк/Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда US Open

01 сентября 2022, 22:52 | Обновлено 01 сентября 2022, 22:53
116
0
Киченок/Калашникова – Костюк/Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

1 сентября украинские теннисистки Надежда Киченок и Марта Костюк стартуют в парном женском разряде Открытого чемпионата США по теннису.

Надя в дуэте с Оксаной Калашниковой из Грузии сразится против Марты в тандеме с китаянкой Чжан Шуай.

Встреча состоится четвертым запуском на корте №15, ориентировочное время начала матча – 23:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ПРИЗОВЫЕ

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Киченок / Остапенко – Удварди / Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Костюк проиграла экс-первой ракетке мира на пути в третий раунд US Open
Марта Костюк – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Надежда Киченок расписание Оксана Калашникова Марта Костюк Чжан Шуай US Open 2022
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Transfermarkt раскрыл суммы трансферов Антюха и Вантуха из Динамо в Зарю
Футбол | 01 сентября 2022, 13:10 0
Transfermarkt раскрыл суммы трансферов Антюха и Вантуха из Динамо в Зарю
Transfermarkt раскрыл суммы трансферов Антюха и Вантуха из Динамо в Зарю

Луганчанам усиление обошлось в полмиллиона евро

Степан ЩЕРБАЧЕВ: «Больше не будем допускать двойные трансляции матчей»
Футбол | 01 сентября 2022, 18:30 11
Степан ЩЕРБАЧЕВ: «Больше не будем допускать двойные трансляции матчей»
Степан ЩЕРБАЧЕВ: «Больше не будем допускать двойные трансляции матчей»

По мнению менеджера «1+1 media», права принадлежат его компании

Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
Волейбол | 01.09.2022, 11:45
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
ОФИЦИАЛЬНО. Марьян Швед подписал пятилетний контракт с Шахтером
Футбол | 01.09.2022, 10:33
ОФИЦИАЛЬНО. Марьян Швед подписал пятилетний контракт с Шахтером
ОФИЦИАЛЬНО. Марьян Швед подписал пятилетний контракт с Шахтером
Когда играет Снигур? Расписание матчей украинок на US Open на 31 августа
Теннис | 31.08.2022, 12:00
Когда играет Снигур? Расписание матчей украинок на US Open на 31 августа
Когда играет Снигур? Расписание матчей украинок на US Open на 31 августа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Игроки Манчестер Юнайтед хотят, чтобы Роналду покинул клуб
Источник: Игроки Манчестер Юнайтед хотят, чтобы Роналду покинул клуб
31.08.2022, 14:41 12
Футбол
Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, игрок близок к трансферу
Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, игрок близок к трансферу
31.08.2022, 10:05 41
Футбол
Сборная Украины вышла в 1/8 финала волейбольного чемпионата мира
Сборная Украины вышла в 1/8 финала волейбольного чемпионата мира
31.08.2022, 23:26 9
Волейбол
Источник: Мбаппе состоит в отношениях с моделью-трансгендером
Источник: Мбаппе состоит в отношениях с моделью-трансгендером
30.08.2022, 17:40 15
Футбол
Тренер Фьюри опасается Усика: «Он угроза для всех, в том числе для Тайсона»
Тренер Фьюри опасается Усика: «Он угроза для всех, в том числе для Тайсона»
31.08.2022, 10:35
Бокс
Деонтей УАЙЛДЕР: «Фьюри слишком большой для Усика»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Фьюри слишком большой для Усика»
31.08.2022, 12:55 3
Бокс
Дэвид ХЭЙ: «На бумаге Усик – абсолютный чемпион»
Дэвид ХЭЙ: «На бумаге Усик – абсолютный чемпион»
30.08.2022, 21:15 2
Бокс
Источник: Довбик обратился к руководству клуба, чтобы его отпустили сейчас
Источник: Довбик обратился к руководству клуба, чтобы его отпустили сейчас
30.08.2022, 20:42 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности