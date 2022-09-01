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Украина. Премьер лига
01 сентября 2022, 22:45 |
354
1

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Шахтер

Во Львове на стадионе «Украина» состоится поединок 3-го тура украинской Премьер-лиги

01 сентября 2022, 22:45 |
354
1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Шахтер
ФК Шахтер

В пятницу, 2 сентября, состоится матч 3-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Рух» сыграет против «Шахтера».

Встреча пройдет во Львове на стадионе «Украина» и судить ее будет арбитр из Киева Евгений Арановский. Начало игры в 17:00.

«Рух» - «Шахтер». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» - «Шахтер», за которой следите здесь

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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Gargantua
вы же понимаете, что на Сетанта этот матч посмотреть не удастся
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