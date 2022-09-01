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US Open
01 сентября 2022, 19:10 |
467
0

Киченок / Остапенко – Удварди / Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда US Open

01 сентября 2022, 19:10 |
467
0
Киченок / Остапенко – Удварди / Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

1 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок стартует в парном женском разряде Открытого чемпионата США по теннису.

В первом раунде украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится против тандема ​Панна Удварди /  Тамара Зиданшек (Венгрия / Словения). 

Встреча состоится вторым запуском на корте №9, ориентировочное время начала матча – 19:45 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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