Киченок / Остапенко – Удварди / Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда US Open
1 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок стартует в парном женском разряде Открытого чемпионата США по теннису.
В первом раунде украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится против тандема Панна Удварди / Тамара Зиданшек (Венгрия / Словения).
Встреча состоится вторым запуском на корте №9, ориентировочное время начала матча – 19:45 по Киеву.
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