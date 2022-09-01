Киченок / Остапенко – Удварди / Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок стартует в парном женском разряде Открытого чемпионата США по теннису.

В первом раунде украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится против тандема ​Панна Удварди / Тамара Зиданшек (Венгрия / Словения).

Встреча состоится вторым запуском на корте №9, ориентировочное время начала матча – 19:45 по Киеву.

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