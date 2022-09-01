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Украина. Премьер лига
01 сентября 2022, 17:49 | Обновлено 01 сентября 2022, 17:50
532
0

Андрей РУСОЛ: «На моих глазах происходила трансформация регламента УПЛ»

Исполнительный директор «Днепра-1» – о едином телепуле

01 сентября 2022, 17:49 | Обновлено 01 сентября 2022, 17:50
532
0
Андрей РУСОЛ: «На моих глазах происходила трансформация регламента УПЛ»
СК Днепр-1. Андрей Русол (слева)

Исполнительный директор «Днепра-1» Андрей Русол на пресс-конференции по единому телепулу рассказал, почему клуб решил не передавать права УПЛ.

– Вы говорите, что вас «нагибают через колено». Это к кому обращение, кто подразумевается? Евгений Дикий, УПЛ, Андрей Павелко, УАФ, другие клубы, которые в пуле? Есть ли вообще диалог именно с Павелко, потому что с начала этого скандала он еще ни разу не высказывался по поводу телепула?
– «Днепр-1» подписал долгосрочный контракт с «1+1 media» с момента выхода клуба в УПЛ. Мы это сделали в 2018 году.

На моих глазах происходила трансформация регламента УПЛ в плане того, как эта организация пыталась, не знаю, завладеть правами на телевизионный пул, или получить контроль над принятием решений.

В 2018 году в регламенте указ по телепулу звучал следующим образом — клубы могут передавать свои права транслятору или вещателю. Потом через год или два регламент изменили и сказали, что клубы уже обязаны передавать свои права.

В 2022 году опять изменили в регламенте санкции, если клубы не будут добровольно передавать свои права. На протяжении пяти или шести лет на моих глазах этот регламент менялся. Я не знаю, кто это просил, был инициатором всех этих изменений, но я вижу, что эта стратегия для того, чтобы лишить клубы права распоряжаться своими правами.

Я думаю, что все собравшиеся здесь представители считают, что права принадлежат клубам, и мы имеем право распоряжаться дальнейшей их судьбой, передавать кому-то или не передавать, если мы считаем, что предложение, например, Setanta не удовлетворяет наши желания, - сказал Русол.

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Источник Трибуна
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