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Украина. Премьер лига
01 сентября 2022, 15:50 | Обновлено 01 сентября 2022, 16:01
883
0

Андрей РУСОЛ: «Нас мягко принуждают к согласию на вхождение в телепул»

Исполнительный директор «Днепра-1» высказал позицию клуба

01 сентября 2022, 15:50 | Обновлено 01 сентября 2022, 16:01
883
0
Андрей РУСОЛ: «Нас мягко принуждают к согласию на вхождение в телепул»
Вацко Light. Андрей Русол

Исполнительный директор «Днепра-1» Андрей Русол на пресс-конференции по единому телепулу прокомментировал позицию клуба.

«Некоторые мотивы у нас пересекаются с «Динамо». Во-первых, мы считаем, что права принадлежат в первую очередь клубам. Мы не совсем довольны тем предложением, которое делает Setanta. Считаем, что в этой ситуации имеем право выбирать, подходит ли нам это предложение или нет. Нам очень не нравится тот способ и те механизмы, которыми нас, скажем так, мягко принуждают к согласию на вхождение в пул.

Мы тоже за переговоры, за какую-то конструктивную позицию. Также не противимся тому, что нам нужно создавать общий телепул. Но считаем, что время сейчас не совсем подходящее для этого. Ни в плане рынка, ни в плане ситуации в стране. Сегодня мы должны сделать продукт максимально доступным и дать возможность смотреть его как можно большей аудитории», - сказал Русол.

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Источник Трибуна
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