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Украина. Премьер лига
01 сентября 2022, 14:41 | Обновлено 01 сентября 2022, 15:33
1028
0

Фабрицио Романо: «Трансфера Мудрика не будет»

Судя по всему, талантливый вингер останется в «Шахтере»

01 сентября 2022, 14:41 | Обновлено 01 сентября 2022, 15:33
1028
0
Фабрицио Романо: «Трансфера Мудрика не будет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

21-летний вингер донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Михаил Мудрик этим летом не сменит клубную прописку. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

«Шахтер» ожидает, что Мудрик останется в клубе. Перехода в последний день трансферного окна не будет, несмотря на интерес «Брентфорда» и предложение «Эвертона», которое было более недели назад. «Арсенал» никогда не делал никаких предложений. Интерес, контакты с агентом и больше ничего», - написал Романо.

Напомним, ранее другой итальянский инсайдер Никола Скира сообщил о желании «Шахтера» выручить от трансфера Мудрика не менее 50 миллионов евро.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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