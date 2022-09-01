Фабрицио Романо: «Трансфера Мудрика не будет»

21-летний вингер донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Михаил Мудрик этим летом не сменит клубную прописку. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

«Шахтер» ожидает, что Мудрик останется в клубе. Перехода в последний день трансферного окна не будет, несмотря на интерес «Брентфорда» и предложение «Эвертона», которое было более недели назад. «Арсенал» никогда не делал никаких предложений. Интерес, контакты с агентом и больше ничего», - написал Романо.

Напомним, ранее другой итальянский инсайдер Никола Скира сообщил о желании «Шахтера» выручить от трансфера Мудрика не менее 50 миллионов евро.