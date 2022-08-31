Киченок / Матос – Остапенко / Эрнандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 августа украинская теннисистка Людмила Киченок стартует в парном смешанном разряде Открытого чемпионата США по теннису.

В первом раунде украинка в дуэте с Рафаэлем Матосом из Бразилии сыграет против тандема ​Алена Остапенко / Давид Вега-Эрнандес (Латвия / Испания).

Встреча состоится пятым запуском на корте №14, ориентировочное время начала матча – 00:30 по Киеву.

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Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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