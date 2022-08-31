US Open31 августа 2022, 13:35 |
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Киченок / Матос – Остапенко / Эрнандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга микста на US Open
31 августа 2022, 13:35 |
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31 августа украинская теннисистка Людмила Киченок стартует в парном смешанном разряде Открытого чемпионата США по теннису.
В первом раунде украинка в дуэте с Рафаэлем Матосом из Бразилии сыграет против тандема Алена Остапенко / Давид Вега-Эрнандес (Латвия / Испания).
Встреча состоится пятым запуском на корте №14, ориентировочное время начала матча – 00:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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