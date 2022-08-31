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US Open
31 августа 2022, 13:35 |
168
0

Киченок / Матос – Остапенко / Эрнандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга микста на US Open

31 августа 2022, 13:35 |
168
0
Киченок / Матос – Остапенко / Эрнандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

31 августа украинская теннисистка Людмила Киченок стартует в парном смешанном разряде Открытого чемпионата США по теннису.

В первом раунде украинка в дуэте с Рафаэлем Матосом из Бразилии сыграет против  тандема ​Алена Остапенко / Давид Вега-Эрнандес (Латвия / Испания).

Встреча состоится пятым запуском на корте №14, ориентировочное время начала матча – 00:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Людмила Киченок Алена Остапенко Давид Вега-Эрнандес US Open 2022 Рафаэл Матос
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Источник Sport.ua
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