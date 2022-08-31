Бадоса прокомментировала тяжелую победу над Цуренко

Испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала победу над Лесей Цуренко в первом круге US Open.

«Я довольна победой, думаю, это был трудный матч. Цуренко отыграла довольно хорошо. Я играла по-разному. Первый сет был не очень хорошим, во втором и третьем я отыграла лучше. Мне понадобилось время, чтобы адаптироваться к условиям. Так что было нелегко. Но я боролась до последнего розыгрыша, думаю, благодаря этому я и выиграла. Я счастлива.

Здесь сложно почти все. Мячи, корт. Условия очень быстрые. Сегодня жара и влажность не помогали, потому что все стало еще быстрее. Конечно, сегодня был ветер. Да, почти все было сложно (смеется). Мне нравятся более медленные корты, более тяжелые мячи. Здесь сложно контролировать мяч. Мне остается только адаптироваться. Возможно, я надеюсь, они скоро изменят эти условия на другие», – сказала Бадоса.

Во втором круге четвертая ракетка мира сразится против Петры Мартич из Хорватии.