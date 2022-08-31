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  4. Тарас СТЕПАНЕНКО: «У Мудрика все есть, чтобы выиграть Золотой мяч»
Украина. Премьер лига
31 августа 2022, 11:44 | Обновлено 31 августа 2022, 11:53
369
5

Тарас СТЕПАНЕНКО: «У Мудрика все есть, чтобы выиграть Золотой мяч»

Хавбек «Шахтера» верит в перспективы одноклубника стать главной звездой мирового футбола

31 августа 2022, 11:44 | Обновлено 31 августа 2022, 11:53
369
5
Тарас СТЕПАНЕНКО: «У Мудрика все есть, чтобы выиграть Золотой мяч»
ФК Шахтер Донецк

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко высказался о потенциале вингера донецкого клуба Михаила Мудрика.

«Я скажу так, что на Мишу сейчас будет очень большой прессинг. Это ответственность, когда молодому игроку дают подобные авансы. В каждом матче от него ждут, что он будет обыгрывать, как с «Аяксом», 40 метров «пропреет» и забьет гол. Допустим, защитник закрыл или знает его способности, то уже говорят: «Да нет, что там рассказывают, он не может».

Мудрик талантлив. Он приезжал на сборы с разными коучами. Если я не ошибаюсь, то его три или четыре раза отправляли, потому что у него было что-то с головой, не знаю. Де Дзерби нашел к нему подход, стал ему «вставлять». Но главное, что он стал слушать. Мудрик сейчас хорошо прогрессирует, слушает, что ему говорят. С таким трудом, полагаю, он может стать одним из лучших игроков в истории нашей страны.

Потенциал выиграть «Золотой мяч»? А почему нет? Да, у него все есть. Он работает, живет футболом. Главное, чтобы он не обращал внимания на то, что будут говорить о нем вокруг. Давление большое, не может Мудрик «тащить», пятерых обыгрывать и забивать. Когда-то он выдаст суперигру, когда-то его не будет видно. Но постепенно он будет поднимать уровень», - сказал Степаненко.

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Тарас Степаненко Шахтер Донецк Михаил Мудрик Золотой мяч
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Источник Бомбардир
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Gregory Dnipro
Пятая плейстейшн и диск с ФИФА 2022 ?   
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+3
suforza1921
Про Коваленка те ж саме говорили років 7-8 тому. Чомусь я не бачу у Мудрику нового Кріштіану, Платіні чи Марадони.
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+2
Хутин Пуйло
ЛОЛ. По ходу срна им что-то нехорошее подсыпает 
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+1
Rolan Stkomarovskiy
В нас крім Шевченко та Вороніна ніхто стабільно не грав в топ-чемпіонатах стабільним гравцем основного складу, лідером клубу. Тому для початку треба перейти в топ-чемпіонат та стати лідером свого клубу хоча би. А потім вже розказувати казки про "Золотий м'яч".
Хоча такі люди як Ахметов, Коломойський, Павелко та інші можуть купити "Золотий м'яч" або банально .... ти. Але виграти його в чесній боротьбі вони не можуть вже понад 20 років.
Нагадаю, що Ахметов за 20 років не виховав жодного футболіста світового рівня з вихідців Донбасу (7 млн населення), жодного тренера світового рівня з Донбасу за 20 років. Це і є реальний показник Ахметова та Палкіна. Ці люди не розуміють що таке творчість, навіщо свобода та конкуренція, що таке нормальне та повноцінне життя, розвиток. Це дикуни, які схильні до картелів та монополій.
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