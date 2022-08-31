Тарас СТЕПАНЕНКО: «У Мудрика все есть, чтобы выиграть Золотой мяч»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко высказался о потенциале вингера донецкого клуба Михаила Мудрика.

«Я скажу так, что на Мишу сейчас будет очень большой прессинг. Это ответственность, когда молодому игроку дают подобные авансы. В каждом матче от него ждут, что он будет обыгрывать, как с «Аяксом», 40 метров «пропреет» и забьет гол. Допустим, защитник закрыл или знает его способности, то уже говорят: «Да нет, что там рассказывают, он не может».

Мудрик талантлив. Он приезжал на сборы с разными коучами. Если я не ошибаюсь, то его три или четыре раза отправляли, потому что у него было что-то с головой, не знаю. Де Дзерби нашел к нему подход, стал ему «вставлять». Но главное, что он стал слушать. Мудрик сейчас хорошо прогрессирует, слушает, что ему говорят. С таким трудом, полагаю, он может стать одним из лучших игроков в истории нашей страны.

Потенциал выиграть «Золотой мяч»? А почему нет? Да, у него все есть. Он работает, живет футболом. Главное, чтобы он не обращал внимания на то, что будут говорить о нем вокруг. Давление большое, не может Мудрик «тащить», пятерых обыгрывать и забивать. Когда-то он выдаст суперигру, когда-то его не будет видно. Но постепенно он будет поднимать уровень», - сказал Степаненко.