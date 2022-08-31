Дарья СНИГУР: «Когда война закончится, я хочу жить в Украине»

Украинка Дарья Снигур рассказала о том, с какими мыслями подходила к US Open. В первом круге теннисистка сенсационно разобралась с Симоной Халеп.

«До войны у меня были планы играть в основе на мейджорах, оставаться в топ-100, но с начала войны планы изменились. Я пыталась сохранять свое место в рейтинге, 120, возможно, сыграть в квалификации на турнирах Большого Шлема и выиграть один-два матча».

«Каждый человек после войны становится другим. Я нахожусь здесь, и это очень хорошо, потому что я выиграла этот матч. Я пыталась сыграть для Украины, украинцев».

«Когда война закончится, я хочу жить в этой стране», - сказала Снигур.