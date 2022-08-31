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WTA
31 августа 2022, 11:30 |
303
3

Дарья СНИГУР: «Когда война закончится, я хочу жить в Украине»

Молодая теннисистка - о своем успехе

31 августа 2022, 11:30 |
303
3
Дарья СНИГУР: «Когда война закончится, я хочу жить в Украине»
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинка Дарья Снигур рассказала о том, с какими мыслями подходила к US Open. В первом круге теннисистка сенсационно разобралась с Симоной Халеп.

«До войны у меня были планы играть в основе на мейджорах, оставаться в топ-100, но с начала войны планы изменились. Я пыталась сохранять свое место в рейтинге, 120, возможно, сыграть в квалификации на турнирах Большого Шлема и выиграть один-два матча».

«Каждый человек после войны становится другим. Я нахожусь здесь, и это очень хорошо, потому что я выиграла этот матч. Я пыталась сыграть для Украины, украинцев».

«Когда война закончится, я хочу жить в этой стране», - сказала Снигур.

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Дарья Снигур US Open 2022
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Источник Большой теннис Украины
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Комментарии 3
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Rolan Stkomarovskiy
Ця війна йде проти звичайного українського народу, який по суті виганяють та викидають з українських земель. Зачищають землі для ....
Якщо ви подивитися на те, що роблять росіян - то вони руйнують російськомовні міста з фундаментом. По суті відбувається широкомасштабна зачистка української землі.
Руйнують будь-які будинки, житлові мікрорайони бідних людей, трущоби, гуртожитки, архітектурні та інфраструктурні згадки про Україну та УРСР.І це все відбувається, коли реальна влада в Україні належить маріонеткам та лакеям про-російських олігархів із колишньої партії регіонів (за єду) - Ахметова, Фірташа, Тігіпко, Медведчука, Льовочкіна, Бойко, Коломойського, Ярославського тощо.
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