Дарья СНИГУР: «Когда война закончится, я хочу жить в Украине»
Молодая теннисистка - о своем успехе
Украинка Дарья Снигур рассказала о том, с какими мыслями подходила к US Open. В первом круге теннисистка сенсационно разобралась с Симоной Халеп.
«До войны у меня были планы играть в основе на мейджорах, оставаться в топ-100, но с начала войны планы изменились. Я пыталась сохранять свое место в рейтинге, 120, возможно, сыграть в квалификации на турнирах Большого Шлема и выиграть один-два матча».
«Каждый человек после войны становится другим. Я нахожусь здесь, и это очень хорошо, потому что я выиграла этот матч. Я пыталась сыграть для Украины, украинцев».
«Когда война закончится, я хочу жить в этой стране», - сказала Снигур.
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Якщо ви подивитися на те, що роблять росіян - то вони руйнують російськомовні міста з фундаментом. По суті відбувається широкомасштабна зачистка української землі.
Руйнують будь-які будинки, житлові мікрорайони бідних людей, трущоби, гуртожитки, архітектурні та інфраструктурні згадки про Україну та УРСР.І це все відбувається, коли реальна влада в Україні належить маріонеткам та лакеям про-російських олігархів із колишньої партії регіонів (за єду) - Ахметова, Фірташа, Тігіпко, Медведчука, Льовочкіна, Бойко, Коломойського, Ярославського тощо.