ВИДЕО. Костюк пробилась во второй раунд US Open, взяв реванш у египтянки

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 65) успешно начала выступление в Открытом чемпионате США.

В первом раунде турнира украинка победила Майяр Шериф из Египта (WTA 63) в двух сетах. Матч длился 1,5 часа.

Ранее девушки играли между собой один раз: на Ролан Гаррос 2022 победила египтянка, и теперь Марта взяла убедительный реванш.

В следующем круге Костюк сразится против Виктории Азаренко (WTA 26).

US Open 2022. Женщины. Первый раунд

Марта Костюк (Украина) – Майяр Шериф (Египет) – 7:6 (7:2), 6:4