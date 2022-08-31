ВИДЕО. Как Цуренко проиграла в первом раунде US Open 2022

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 87) завершила борьбу в Открытом чемпионате США.

В первом круге украинка не смогла обыграть четвертую сеяную испанку Паулу Бадосу (WTA 4). Это была первая встреча теннисисток.

В следующем круге Бадоса сразится против Варвары Грачевой или Петры Мартич.

US Open 2022. Женщины. Первый раунд

Леся Цуренко (Украина) – Паула Бадоса (Испания) – 6:3, 6:7 (4:7), 3:6