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US Open
31 августа 2022, 03:00 | Обновлено 31 августа 2022, 03:21
32
0

ВИДЕО. Как Цуренко проиграла в первом раунде US Open 2022

Украинка не смогла обыграть четвертую сеяную испанку Паулу Бадосу

31 августа 2022, 03:00 | Обновлено 31 августа 2022, 03:21
32
0
ВИДЕО. Как Цуренко проиграла в первом раунде US Open 2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 87) завершила борьбу в Открытом чемпионате США.

В первом круге украинка не смогла обыграть четвертую сеяную испанку Паулу Бадосу (WTA 4). Это была первая встреча теннисисток.

В следующем круге Бадоса сразится против Варвары Грачевой или Петры Мартич.

US Open 2022. Женщины. Первый раунд

Леся Цуренко (Украина) – Паула Бадоса (Испания) – 6:3, 6:7 (4:7), 3:6

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Источник Sport.ua
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