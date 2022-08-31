US Open31 августа 2022, 03:00 | Обновлено 31 августа 2022, 03:21
32
0
ВИДЕО. Как Цуренко проиграла в первом раунде US Open 2022
Украинка не смогла обыграть четвертую сеяную испанку Паулу Бадосу
31 августа 2022, 03:00 | Обновлено 31 августа 2022, 03:21
32
0
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 87) завершила борьбу в Открытом чемпионате США.
В первом круге украинка не смогла обыграть четвертую сеяную испанку Паулу Бадосу (WTA 4). Это была первая встреча теннисисток.
В следующем круге Бадоса сразится против Варвары Грачевой или Петры Мартич.
US Open 2022. Женщины. Первый раунд
Леся Цуренко (Украина) – Паула Бадоса (Испания) – 6:3, 6:7 (4:7), 3:6
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 августа 2022, 11:29 7
Есть шанс, что игрок вскоре сменит команду
Бокс | 30 августа 2022, 13:25 1
Украинский боксер передал привет Тайсону Фьюри
Бокс | 30.08.2022, 17:59
Теннис | 30.08.2022, 11:22
Теннис | 30.08.2022, 22:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.08.2022, 14:38
29.08.2022, 14:45 2
29.08.2022, 00:23 10
29.08.2022, 20:55 3
30.08.2022, 22:35 2
30.08.2022, 20:42 3
29.08.2022, 07:00 1
29.08.2022, 20:42 2