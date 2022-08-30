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Чемпионат Испании
Валенсия
29.08.2022, FT 0 : 1
Атлетико Мадрид
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Испания
30 августа 2022, 07:19 | Обновлено 30 августа 2022, 07:29
414
0

Валенсия – Атлетико Мадрид – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании

30 августа 2022, 07:19 | Обновлено 30 августа 2022, 07:29
414
0
Валенсия – Атлетико Мадрид – 0:1. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 3-го тура испанской Ли Лиги мадридский «Атлетико» на выезде минимально выиграл у «Валенсии» со счетом 1:0.

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
39’
Тьерри Коррея (Валенсия) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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