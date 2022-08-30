29.08.2022, FT 0 : 1
Испания30 августа 2022, 07:19 | Обновлено 30 августа 2022, 07:29
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Валенсия – Атлетико Мадрид – 0:1. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании
30 августа 2022, 07:19 | Обновлено 30 августа 2022, 07:29
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В матче 3-го тура испанской Ли Лиги мадридский «Атлетико» на выезде минимально выиграл у «Валенсии» со счетом 1:0.
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
39’
Тьерри Коррея (Валенсия) получает красную карточку.
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