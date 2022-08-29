В понедельник, 29 августа, состоится матч 3-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Валенсия» на домашнем стадионе «Месталья» примет мадридский «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по Киеву.

Валенсия

«Летучие мыши», которые не так давно выступали в Лиге чемпионов, уже три года подряд не могут вернуться в еврокубки. В прошлом чемпионате Испании команда финишировала на девятом месте в турнирной таблице, набрав на 11 очков меньше, чем «Вильярреал», замкнувший топ-7.

На тренерском мостике клуба этим летом произошли изменения. На смену Хосе Бордаласу пришел итальянец Дженнаро Гаттузо, который осуществил ряд неплохих трансферов. Первый же официальный матч сезона «Валенсия» выиграла у «Жироны» (1:0), а во втором туре потерпела поражение от «Атлетика» из Бильбао (0:1).

Атлетико Мадрид

«Матрасники» по итогам прошлого сезона стали бронзовыми призерами чемпионата Испании, набрав 71 очко за 38 туров. До мадридского «Реала», который выиграл чемпионский титул, не хватило довольно много – 15 очков, что является расстоянием пяти побед.

Впрочем, главное, что «Атлетико» в очередной раз вышел в Лигу чемпионов, а вернуть трофей Ла Лиги на «Цивитас Метрополитано» можно попытаться в этом сезоне. В первом туре команда Диего Симеоне выиграла на выезде у «Хетафе» со счетом 3:0, а во втором потерпела поражение на своем поле от «Вильярреала» (0:2).

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Атлетико» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.07 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Валенсия»: Мамардашвили – Коррейя, Паулиста, Диакаби, Васкес, Мусах, Гильямон, Солер, Кастильехо, Дуро, Лино.

«Атлетико Мадрид»: Облак – Мандава, Витсель, Савич, Коке, Карраско, Лемар, Льоренте, Де Пауль, Фелиш, Мората.

29 августа, понедельник