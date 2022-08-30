29.08.2022, FT 0 : 1
Испания30 августа 2022, 01:08 | Обновлено 30 августа 2022, 01:23
95
0
Гол Гризманна принес Атлетико победу над Валенсией
Клуб из Мадрида набрал 6 очков и занимает 6-е место в Ла Лиге
30 августа 2022, 01:08 | Обновлено 30 августа 2022, 01:23
95
0
В матче 3-го тура чемпионата Испании «Атлетико» обыграл «Валенсию» со счетом 1:0.
Единственный гол на 66-й минуте забил Антуан Гризманн.
«Атлетико» набрал 6 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Ла Лиги, у «Валенсии» всего 3 балла.
Лига 1. 3-й тур
Валенсия – Атлетико – 0:1
Гол: Гризманн, 66.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 августа 2022, 18:32 11
Большое предложение от ливерпульского клуба
Футбол | 29 августа 2022, 21:45 0
Украинец получил высокую оценку 7.9 от веб-портала SofaScore
Бокс | 29.08.2022, 14:38
Футбол | 29.08.2022, 09:30
Футбол | 29.08.2022, 14:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.08.2022, 12:37 36
28.08.2022, 14:47
29.08.2022, 14:45 1
28.08.2022, 18:54 133
28.08.2022, 19:24 3
28.08.2022, 18:28 9
28.08.2022, 17:17 1
28.08.2022, 20:21 22