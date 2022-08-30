Гол Гризманна принес Атлетико победу над Валенсией

В матче 3-го тура чемпионата Испании «Атлетико» обыграл «Валенсию» со счетом 1:0.

Единственный гол на 66-й минуте забил Антуан Гризманн.

«Атлетико» набрал 6 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Ла Лиги, у «Валенсии» всего 3 балла.

Лига 1. 3-й тур

Валенсия – Атлетико – 0:1

Гол: Гризманн, 66.