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Испания
30 августа 2022, 01:08 | Обновлено 30 августа 2022, 01:23
95
0

Гол Гризманна принес Атлетико победу над Валенсией

Клуб из Мадрида набрал 6 очков и занимает 6-е место в Ла Лиге

30 августа 2022, 01:08 | Обновлено 30 августа 2022, 01:23
95
0
Гол Гризманна принес Атлетико победу над Валенсией
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 3-го тура чемпионата Испании «Атлетико» обыграл «Валенсию» со счетом 1:0.

Единственный гол на 66-й минуте забил Антуан Гризманн.

«Атлетико» набрал 6 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Ла Лиги, у «Валенсии» всего 3 балла.

Лига 1. 3-й тур

Валенсия – Атлетико – 0:1

Гол: Гризманн, 66.

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Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига Валенсия - Атлетико Антуан Гризманн
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Источник Sport.ua
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