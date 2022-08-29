Обнародовано, какой рейтинг собрала трансляция матча Динамо и Днепра-1

Телекомпания 1+1 media выпустила пресс-релиз, в котором указала, какой рейтинг собрала трансляции матча 2-го тура УПЛ между командами «Динамо» и «Днепр-1» (0:3).

Пресс-релиз 1+1 media: «Согласно данным платформы онлайн-телевидения Киевстар ТВ, на телеканале 2+2 доля просмотра матча во временном слоте 17:00–19:00 составила 20,1%. Эти цифры выше фактически в 3,5 раза за четыре предыдущих недели этого слота в этот день.

Таким образом, телеканал возглавил топ среди всех телеканалов на платформе в это время, опередив ближайшего конкурента более чем в 2 раза, а событие вызвало самый большой резонанс среди аудитории платформы в выходные 27–28 августа.

В свою очередь, за игрой на телеканале Setanta Sports, также транслировавшей матч, наблюдало значительно меньше зрителей. Так, доля просмотра игры составила 2,1%». [потом этот абзац был удален из текста].

На самом деле, матч во Львове не транслировался на Setanta Sports. Вместо него была показана в записи встреча между «Львовом» и «Зарей» (2:3), поскольку операторы телеканала не были допущены на игру.

Поединок между «Динамо» и «Днепром-1» завершился с неожиданным счетом 0:3. Авторами голов в игре стали Сарапий, Пихаленок и Рубчинский.