ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Милана перешел в новый клуб Фабрегаса

Клуб итальянской Серии В «Комо» официально сообщил о подписании форварда «Вулверхэмптона» Патрика Кутроне. Контракт рассчитан на три года, условия трансфера не называются.

Прошлый сезон Кутроне провел в аренде в «Эмполи». На счету 24-летнего итальянского форварда 3 гола и 1 ассист в 28 матчах Серии А.

Ранее «Комо» подписал Сеска Фабрегаса. В число акционеров клуба вошел Тьерри Анри.