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Италия
29 августа 2022, 18:40 | Обновлено 29 августа 2022, 18:47
1225
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Милана перешел в новый клуб Фабрегаса

Патрик Кутроне будет выступать за «Комо»

29 августа 2022, 18:40 | Обновлено 29 августа 2022, 18:47
1225
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Милана перешел в новый клуб Фабрегаса
ФК Комо. Патрик Кутроне

Клуб итальянской Серии В «Комо» официально сообщил о подписании форварда «Вулверхэмптона» Патрика Кутроне. Контракт рассчитан на три года, условия трансфера не называются.

Прошлый сезон Кутроне провел в аренде в «Эмполи». На счету 24-летнего итальянского форварда 3 гола и 1 ассист в 28 матчах Серии А.

Ранее «Комо» подписал Сеска Фабрегаса. В число акционеров клуба вошел Тьерри Анри.

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