Италия29 августа 2022, 18:40 | Обновлено 29 августа 2022, 18:47
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ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Милана перешел в новый клуб Фабрегаса
Патрик Кутроне будет выступать за «Комо»
29 августа 2022, 18:40 | Обновлено 29 августа 2022, 18:47
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Клуб итальянской Серии В «Комо» официально сообщил о подписании форварда «Вулверхэмптона» Патрика Кутроне. Контракт рассчитан на три года, условия трансфера не называются.
Прошлый сезон Кутроне провел в аренде в «Эмполи». На счету 24-летнего итальянского форварда 3 гола и 1 ассист в 28 матчах Серии А.
Ранее «Комо» подписал Сеска Фабрегаса. В число акционеров клуба вошел Тьерри Анри.
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