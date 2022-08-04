Италия04 августа 2022, 15:03 |
315
0
Тьерри Анри станет акционером нового клуба Фабрегаса
Легендарный форвард приобретет акции «Комо»
04 августа 2022, 15:03 |
315
0
Легендарный французский форвард Тьерри Анри в ближайшее время станет акционером клуба итальянской Серии В «Комо». Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Ранее в «Комо» перешел Сеск Фабрегас. По информации СМИ, он также стал акционером клуба.
В 2019 году «Комо» приобрела компания «Djarum Group», которой владеют миллиардеры Роберт и Майкл Хартоно. Генеральным директором клуба является легенда «Челси» Деннис Уайз.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 03 августа 2022, 17:59 10
Все желающие смогут увидеть чемпионский поединок
Футбол | 03 августа 2022, 22:51 46
Победу киевлянам принес результативный удар Караваева
Футбол | 04.08.2022, 13:26
Футбол | 04.08.2022, 12:00
Война | 04.08.2022, 07:57
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.08.2022, 02:50 2
02.08.2022, 09:54 4
03.08.2022, 20:37
03.08.2022, 02:53 1
03.08.2022, 23:10 4
03.08.2022, 07:38 7
03.08.2022, 22:08
03.08.2022, 10:00 13