Тьерри Анри станет акционером нового клуба Фабрегаса

Легендарный французский форвард Тьерри Анри в ближайшее время станет акционером клуба итальянской Серии В «Комо». Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Ранее в «Комо» перешел Сеск Фабрегас. По информации СМИ, он также стал акционером клуба.

В 2019 году «Комо» приобрела компания «Djarum Group», которой владеют миллиардеры Роберт и Майкл Хартоно. Генеральным директором клуба является легенда «Челси» Деннис Уайз.