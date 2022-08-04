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  4. Тьерри Анри станет акционером нового клуба Фабрегаса
Италия
04 августа 2022, 15:03 |
315
0

Тьерри Анри станет акционером нового клуба Фабрегаса

Легендарный форвард приобретет акции «Комо»

04 августа 2022, 15:03 |
315
0
Тьерри Анри станет акционером нового клуба Фабрегаса
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

Легендарный французский форвард Тьерри Анри в ближайшее время станет акционером клуба итальянской Серии В «Комо». Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Ранее в «Комо» перешел Сеск Фабрегас. По информации СМИ, он также стал акционером клуба.

В 2019 году «Комо» приобрела компания «Djarum Group», которой владеют миллиардеры Роберт и Майкл Хартоно. Генеральным директором клуба является легенда «Челси» Деннис Уайз.

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Тьерри Анри Комо Сеск Фабрегас
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Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
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