Кроос может перейти в Ливерпуль

«Ливерпуль» планирует усилить линию полузащиты до закрытия летнего трансферного окна.

Одной из главных кандидатур для мерсисайдцев является полузащитник «Реала» Тони Кроос, чей контракт с мадридским клубом истекает следующим летом.

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Кандидатура 32-летнего немца привлекает лично главного тренера английской команды Юргена Клопа.

32-летний Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 3 ассиста в 44 матчах во всех турнирах.