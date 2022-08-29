Англия29 августа 2022, 16:35 | Обновлено 29 августа 2022, 16:36
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Кроос может перейти в Ливерпуль
Немецкий хавбек имеет вариант трудоустройства в английском гранде
29 августа 2022, 16:35 | Обновлено 29 августа 2022, 16:36
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«Ливерпуль» планирует усилить линию полузащиты до закрытия летнего трансферного окна.
Одной из главных кандидатур для мерсисайдцев является полузащитник «Реала» Тони Кроос, чей контракт с мадридским клубом истекает следующим летом.
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Кандидатура 32-летнего немца привлекает лично главного тренера английской команды Юргена Клопа.
32-летний Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 3 ассиста в 44 матчах во всех турнирах.
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