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Англия
29 августа 2022, 16:35 | Обновлено 29 августа 2022, 16:36
758
0

Кроос может перейти в Ливерпуль

Немецкий хавбек имеет вариант трудоустройства в английском гранде

29 августа 2022, 16:35 | Обновлено 29 августа 2022, 16:36
758
0
Кроос может перейти в Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

«Ливерпуль» планирует усилить линию полузащиты до закрытия летнего трансферного окна.

Одной из главных кандидатур для мерсисайдцев является полузащитник «Реала» Тони Кроос, чей контракт с мадридским клубом истекает следующим летом.

Кандидатура 32-летнего немца привлекает лично главного тренера английской команды Юргена Клопа.

32-летний Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 3 ассиста в 44 матчах во всех турнирах.

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Источник Fichajes.com
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