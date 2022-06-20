Кроос отказывается продлять контракт с Реалом

Контракт Тони Крооса с «Реалом» действует до лета 2023 года. Мадридский клуб хочет предложить 32-летнему немцу новое соглашение до 2024 года.

Однако, по информации испанских СМИ, сам Кроос пока что не хочет вступать в переговоры по новому контракту. Он не знает, в какой форме будет через год, и не хочет стать обузой для «Реала».

Поэтому Кроос хочет начать переговоры ближе к истечению срока контракта. В «Реале» удивлены такой позицией игрока, но отнеслись к ней с пониманием и уважением.

32-летний Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 3 ассиста в 44 матчах во всех турнирах.