Реал продлит контракт с Кроосом

Контракт Тони Крооса с «Реалом» истекает летом 2023 года. В СМИ даже говорилось о том, что после этого немецкий хавбек может завершить карьеру.

Однако, судя по всему, он продлит контракт с «Реалом» еще на год. Об этом Кроос сообщил после финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0):

«Мне придется остаться в «Реале» еще на два года», - сказал Кроос.

32-летний Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 3 ассиста в 44 матчах во всех турнирах.