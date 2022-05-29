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Испания
29 мая 2022, 15:08 |
319
0

Реал продлит контракт с Кроосом

Хавбек останется в клубе еще на год

29 мая 2022, 15:08 |
319
0
Реал продлит контракт с Кроосом
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Контракт Тони Крооса с «Реалом» истекает летом 2023 года. В СМИ даже говорилось о том, что после этого немецкий хавбек может завершить карьеру.

Однако, судя по всему, он продлит контракт с «Реалом» еще на год. Об этом Кроос сообщил после финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0):

«Мне придется остаться в «Реале» еще на два года», - сказал Кроос.

32-летний Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 3 ассиста в 44 матчах во всех турнирах.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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