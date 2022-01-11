Кроос может завершить карьеру в 2023 году

Немецкий хавбек рассказал о планах на будущее

  • 11.01.2022 15:52
  • 143 просмотра
  • 1 комментарий
Кроос может завершить карьеру в 2023 году
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Полузащитник «Реала» Тони Кроос заявил, что хочет завершить свою карьеру именно в мадридском клубе. Его контракт с «Реалом» истекает летом 2023 года, и прощание хавбека с футболом может состояться именно тогда:

«Я специально выбрал такой срок контракта, когда мы с «Реалом» в прошлый раз его продлевали. Когда соглашение закончится, мне будет 33. Хороший возраст, чтобы подумать о будущем. Нет смысла пытаться кого-то обмануть, я говорю открыто.

Я провожу в «Реале» восьмой сезон, и у нас с клубом прекрасные отношения. Я бы никогда не рискнул, пытаясь кого-то надурить. Думаю, что клуб тоже.

Я очень ясно дал понять, что хочу завершить карьеру в «Реале». Не могу точно сказать, когда это произойдет. Возможно, это случится в 2023 году, а, может, еще через год или два. Не будем слишком об этом переживать. У меня еще 1,5 года контракта, все очень хорошо. Я вообще не отвлекаюсь от работы.

Знаю, что даю клубу, а также понимаю, что получаю от него. В какой-то момент мы свяжемся и очень спокойно обсудим это.

Я все еще очень хорошо себя чувствую, но, во-первых, мой уровень должен соответствовать «Реалу», во-вторых, тело должно давать играть и, в-третьих, у меня должно быть желание. Если все это будет, то мы проведем переговоры. Если нет, мой контракт закончится в 2023 году».

Источник — Sky Sports

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Face Control
    online
    Face Control, 11.01.2022 15:56
    0
    Легенда.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности